本港料逾2000人患「先天性長QT綜合症」　鬧鐘聲足可致命

年度體育盛事渣打馬拉松後日（17日）舉行，近年跑手猝死時有所聞，除了是傳統的心血管疾病引致外，或許與遺傳有關。有醫生推斷本港每2,000至3,000人，便有一人患可引致心律失常、甚至心臟驟停的「先天性長QT綜合症」，患者運動或突然聽到巨大聲響，如鬧鐘響時可觸發嚴重心律失常，引致暈眩、癲癇、甚至猝死等。醫生建議如有懷疑，應接受基因測試，逾七成人經治療後不再復發。

Jayden患有先天性長QT綜合症，需在胸膛植入心臟除顫器，一旦發現心律不正，就會「放電」調整。（羅君豪攝）

遺傳自母親 曾被診斷為癲癇

「上體育堂時，同學可以跑步，而我不能一起跑，我會覺得不開心。」9歲的Jayden出生時確診先天性心臟病，雖於1歲時成功修補，但5歲時仍多次疑似癲癇發作，經檢查後確診為長QT綜合症患者，遺傳自母親。

媽媽張太憶述自己10多歲時發病，遭誤診癲癇，當睡覺鬧鐘或電話突然響時，心急按熄就會感到暈眩和抽筋，直到懷孕期間，都不知道自己是長QT綜合症患者和會遺傳。張太指，Jayden小時候的發病病徵與她類似，但醫生同樣診斷為癲癇，張太於是到瑪麗醫院檢查，才揭開真相。

瑪麗醫院兒童心臟科部門主管翁德璋提醒，如長QT綜合症患者未經治療，每年昏厥或猝死的比率約為2至5%。（羅君豪攝）

遺傳率高達五成

瑪麗醫院兒童心臟科部門主管翁德璋醫生指出，先天性長QT綜合症的成因包括電解質失衡、藥物作用、低溫症或遺傳所致。患者當運動、情緒激動或聽到巨大聲響，就有可能觸發嚴重心律失常，引致暈眩、癲癇、昏厥、甚或猝死；而長QT綜合症的遺傳率高達五成。若未有接受治療，每年昏厥或猝死的比率約為2至5%。

他指推算本港每2,000至3,000人，便有一人患「先天性長QT綜合症」。以香港現時740萬人口計算，即約有2,500至3,700名患者。

瑪麗醫院兒童心臟科副顧問醫生郭爕義表示，瑪麗醫院由1997年至2016年間共為59名病人提供治療，當中25.4%患者病發時完全無徵狀，但亦有10.2%患者發病時心臟驟停，情況不容忽視。而Jayden母子同樣確診長QT綜合症第二型（LQT2），患者平日要限制運動、避免聽到巨大聲響。由於Jayden是高危群組，目前已植入心臟除顫器，加上透過用藥，至今已無暈眩、抽筋等病徵，但心臟除顫器需陪他一輩子。

瑪麗醫院兒童心臟科副顧問醫生郭爕義建議如曾出現原因不明的昏厥、抽搐、胸口不適，參與體育活動前應先接受評估。（羅君豪攝）

Jayden目前仍未適合跑步，只可做輕度或中度的運動。翁德璋表示，運動對小朋友十分重要，會建議Jayden有適量運動，若學校有會急救的老師在旁較佳。此外，他亦曾建議一些學校將鐘聲調為柔和聲響。

遺傳性疾病防不勝防，但及早治療就能對症下藥。郭爕義說，有關病人平均經過十年跟進治療後，73%病人無再出現相關症狀，建議若出現病徵，盡早按受基因測試。

