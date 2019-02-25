【財政預算案】財爺今年不派錢？去年唔派又派　堅離地新政屢跪低

新一份財政預算案即將公布，是本屆政府第二份，以及財政司司長陳茂波上任後第三份預算案。按現時的各方消息，今年預算案再全民派錢的機會不大，不過凡事無絕對，因為回顧去年的預算案，陳茂波公布多項措施中，有部分最後都因為民意反彈，或是其他執行上的問題，導致需要擱置或是修改做法。其中派錢4000元一役，大家應該還記憶猶新，但除此以外，上一份預算案其實仍有其他「跪低」的措施……

陳茂波在去年3月23日宣布「補漏拾遺」，派發4000元。（資料圖片）

1. 派錢4000元唔派又派 申請方法朝令夕改

在去年預算案前夕，已有消息傳出盈餘可能過千億、庫房儲備將破萬億，多個政黨及民間團體建議全民派錢還富於民。陳茂波在去年2月28日公布預算案，盈餘確實有1,380億，但未有宣布派錢，只提及一些稅務寬減、免差餉、綜援額外發放相當於兩個月款額（類似「三糧」）等「基本」派糖措施。

最終由於民意反彈，陳茂波在去年3月23日宣布為預算案「補漏拾遺」，向合資格市民「關愛共享」派發4000元。如在其他預算案措施受惠未足4000元，也可以補足差額。計劃由在職家庭及學生資助事務處（職津處）負責，並在今年2月1日開始接受申請，預料派發110億元，行政成本約3億元。

當然，由於派錢計劃申請條件被指複雜，要求多多、安排混亂，許多市民連自己是否合乎資格、能拿多少都不清楚。另外，政府對於是否需要住址證明、郵費等問題朝令夕改，令市民無所適從，結果搞至滿城風雨，陳茂波亦要為此公開道歉，堪稱現屆政府首份財政預算案的最大敗筆。

政府去年宣布代交DSE考試費，但隨即有學生擔心會有人「白撞」，拖累其口試成績。（資料圖片）

2. 代繳DSE考試費 「惠民」措施變「大整蠱」

2018年的預算案原先宣布，會為2019年中學文憑考試（DSE）的考生代繳考試費，料涉開支約1.8億元。不過建議引來反彈，有網民聲稱會利用免費考試機會，以自修生身份報考，感受一下如今考DSE的滋味，甚至有人揚言在中英文口試胡言亂語「玩嘢」，令不少2019年應考DSE的學生叫苦連天，擔心成績被拖累。

最終，教育局在去年4月初公布，只會為在校考生繳交費用，受惠者包括日校、夜校的首次考生，以及重讀部分或全部高中課程的考生，平息爭議。但今次的「惠民」措施變成對DSE校生的「大整蠱」，差點影響到近5萬考生上大學，可說是現屆政府高官「堅離地」的又一事例。

政府去年放寬電動車稅務安排，但仍被指不夠吸引。（資料圖片）

3. 電動車扣稅唔湯唔水 推出不足一年又要改

事緣陳茂波在梁振英主政年代的預算案中，取消對電動私家車車首次登記稅的豁免，改為只設97,500元上限，政策被指過辣，電動車銷售隨即插水，但燃油車銷量卻持續增長，令車輛數量與空氣污染有增無減，可說是「阿茂整餅」。結果去年預算案宣布「放寬」購買電動車的稅務優惠安排，讓電動私家車車主「一換一」，銷毀舊私家車後更換電動車，可獲最多25萬首次登記稅寬減。

不過，舊車車齡須6年以上，申請人亦須連續持有舊私家車3年，在舊車取消登記前的24個月期間內須有最少20個月。結果，計劃仍然被指條款太辣不夠吸引，反應冷淡。但有能力買車的人繼續買車，只是不買電動車改賣污染較多的燃油車而已。

結果，政府於今年1月28日，即措施推出不足一年，就宣布進一步放寬安排，換車車主擁有舊私家車的期限，由連續3年或以上減少至18個月或以上；舊車取消登記前至少擁有的時限，由12個月減少至10個月。當然，從積極面說，可說是財爺從善如流，但有購車人士認為優惠仍不夠吸引。

提高長者綜援門檻一役，演變成政治風波。（資料圖片）

4. 長者綜援定義由60歲提高至65歲 政府被指涼薄

這項措施並不在去年預算案的演辭之中，不過嚴格來說也屬於預算案一部分。事緣，將領取長者綜援的合資格年齡由60歲提高至65歲的構思，是由上屆政府提出，以「配合人口政策延遲退休年齡的方向」。陳茂波在去年預算案演辭中，並未提及此措施，政府只在羅列各部門收支帳目的資料文件（即俗稱的「電話簿」）之中，及《2018年撥款條例草案》之中輕輕帶過。當時建議未引起太大關注，草案亦獲建制派及3名泛民議員放行通過。

到今年1月初，事情急轉直下，《香港01》率先報道政府將在2月1日正式提高長者綜援門檻，數以千計60至64歲的高齡人士將失去領長者綜援的資格，引起社會關注。特首林鄭月娥被多次質詢相關問題，其中她回應建制派議員提問時，反指措施「係各位批准嘅」。事件演變成政治風波，連建制派都加入反對。

羅致光爆出「60歲中年」偉論，惹起爭議。（資料圖片）

在此事中，林鄭和勞工及福利局局長羅致光亦成為箭靶，爆出大量「金句」，如林鄭表示自己也超過60歲，每日工作10小時；羅致光表示「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年」。

在輿論圍攻之下，政府在1月18日「補鑊」，宣布向60至64歲、不能工作的年長人士提供1,030元津貼，補回長者綜援門檻提高後的差額。政府原先仍想對沒有找工作的60至64歲人士扣除200元，但跨黨派議員繼續炮轟，最終羅致光在1月28日宣布暫時擱置扣錢計劃。

今次荒腔走板的鬧劇，重創政府和多位高官的民望。據悉，林鄭在向建制派解畫時，表示會提醒各個部門，不會再將具爭議的政策「攝」入預算案「電話簿」，不過經此一役，相信不少議員和傳媒，都會金睛火眼刨「電話簿」。