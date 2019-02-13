【財政預算案】梁繼昌反對再派錢　倡增設陸路離境稅　減少旅客量

新一份財政預算案將於本月出爐，會計界立法會議員梁繼昌今日（13日）於港台節目上稱，預計下年度財政盈餘將不及去年，只有約600億元。他建議政府與其再一次性派糖，應將資源投放於改善醫療及教育體制；又建議可增設陸路離境稅，向入境旅客徵收每次數十元的費用。 香港稅務學會會長崔慶昭亦於同一節目上稱，建議利用盈餘提供更多針對性措施，如應改善稅制、豁免首置印花稅等。

會計界立法會議員梁繼昌今早於港台節目談及本年度的財政預算案。（資料圖片）

新一份財政預算案將於本月底發表，早前財政司司長陳茂波預計下年度的財政盈餘難復去年的千億水平。立法會議員梁繼昌及香港稅務學會會長崔慶昭於港台節目上，同樣預計來年的財政盈餘將不及去年，兩人分別估計盈餘僅為近600億元及500億元。梁繼昌稱，未來一年的財政狀況將受貿易戰等因素影響，估計將未及去年的狀況；崔慶昭則稱，因本港於今年於股票及樓宇銷售的交易量均低於去年，對盈餘金額構成影響。

應投放更多資源於醫療及教育

去年財政預算案宣布向合資格市民派發4000元，被問及會否支持再有一次性的「派糖」措施，兩人均對此表示反對。梁繼昌認為與其再派錢，應投放更多資源於醫療及教育等方面，以進行教育質量管制、增聘醫療人手、自動化設備等，「依家醫院仲有手動病床。」

稅務學會會長崔慶昭（右二）建議政府向首次置業買家豁免印花稅。（資料圖片）

崔慶昭稱應利用盈餘提供更多針對性措施，除增加醫療費用應對人口老化問題外，長遠應改善稅制。他稱，不少國外企業均有意於亞洲設立總部，並以香港及新加坡為首要考慮地區。不過因應新加坡的稅率較吸引，甚至提供零稅率，令不少國外企業選擇新加坡作總部地點。他續稱，事實上本港有地理優勢，如前往上海、日本等地的時間較短，認為港府應考慮提供更多配套，包括將利得稅稅率減半至8.25%，以鼓勵國外企業來港。

建議豁免首次置業買家印花稅 惟需另設其他條件

另外，他又建議應向首次置業買家豁免印花稅，但為免鼓勵炒賣行為，買家需符合部分條件，包括必須為年滿18歲的香港永久性居民、連續3年居於該單位等。雖然樓市有下跌走勢，但不擔心對樓市構成影響。

不過，梁繼昌則反對豁免或調低印花稅的措施，擔心將導致負資產情況出現。他續稱，近期樓市已下跌6-7%，而預計來年樓市將有下跌趨勢，將令年輕人較能負擔。他建議政府應從扣稅措施入手，如延長扣稅年期至20年等。他又建議可增設陸路離境稅，以減少旅客數量，並可投放資源於本港的旅遊設施。