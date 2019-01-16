【UGL案】調查指六成人認為律政司偏頗　民主黨考慮提私人檢控

律政司早前在無外聘法律意見下，宣布不檢控涉UGL事件的前特首梁振英，引起外界爭議。律政司司長鄭若驊今（16日）到立法會回應議員質詢時再重申，若案件涉及司內人員，才需外聘大律師尋求法律意見，強調尋求外判法律意見非慣常做法。 民主黨今（16日）公布港大民意研究結果，結果有八成五受訪者認為律政司應交代不檢控的理據，亦有六成人認為律政司不檢控的決定偏頗。民主黨立法會議員林卓廷批評鄭若驊以「神仙尺」量度梁振英案件，認為對方並不勝任律政司司長一職，應盡快撤換她。他強調將提司法覆核，並考慮作出私人檢控。

林卓廷（左）批評鄭若驊以「神仙尺」量度梁振英案件。（羅家晴攝）

民主黨早前委託港大民意研究計劃於本月7日至11日以電話訪問1005人，就律政司對UGL決定進行意見調查。結果顯示，六成受訪者認為律政司不檢控梁振英的決定偏頗；另八成五受訪者認為律政司應交代詳細調查結果和法律理據，同時亦有七成四受訪者認為要外聘大律師尋求獨立法律意見。

林卓廷表示，鄭若驊強調自己沒任何偏頗，「自我感覺良好」，但港大民調正顯示六成人認為她處理案件時偏頗，批評鄭若驊以「神仙尺」量度梁振英案件。對於鄭若驊今早表示，過去三年只有一宗外判案件，他質疑鄭若驊為何不以其他高官涉刑事案件的例子作比較。

他認為鄭若驊此舉立下壞先例，是「香港法治的罪人」，同時他稱對方並不勝任律政司司長一職，應該要盡快撤換她。他強調會繼續跟進案件，團隊將會提司法覆核，並會考慮作私人檢控，惟他表示私人檢控的難度、責任非常大，將審慎地處理。

民主黨立法會議員尹兆堅稱，鄭若驊只「重重覆覆講檢控政策，不斷僭建規則」，而鄭若驊表示只會在案件涉及司內同事才會外判大律師的說法，正是否決過往律政司的手法和規則。他認為鄭若驊應是最高標準處理個案，但對方卻以最低標準行事。