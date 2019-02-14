【流感高峰】流感活躍度下跌　當局料冬季流感仍持續　籲市民打針

衞生防護中心最新一期《流感速遞》顯示，本港自踏入冬季流感季節起截至昨日（13日），共錄得367宗成人嚴重流感個案，當中195人死亡；兒童嚴重個案累計有21宗，其中1人死亡，另有3名兒童至今仍然留醫，情況嚴重。 過去一周收集到的呼吸道樣本中，流感病毒陽性百分比為16.22%，較前一周的20.35%下跌，意味流感活躍度下降，但衞生防護中心預計流感季節仍會維持一段時間，繼續呼籲未打針的市民應盡快接種疫苗。

衞生防護中心最新一期《流感速遞》數據顯示，截至2月13日，共有367宗成人嚴重流感個案，當中195人死亡，對比前一日的數據，昨日單日新增7宗成人流感個案，再多5人死亡。

兒童嚴重個案至今累計有21宗，其中一名2歲男童死亡，有另外3名兒童至今仍然留醫，包括一名留醫瑪麗醫院的2歲男童情況嚴重，另一名在屯門醫院留醫的16歲少女仍情況嚴重。

實驗室數據顯示，上周（2月3日至9日）季節性流感病毒陽性百分比為16.22%，低於前一周錄得的20.35%，但仍然較10.3%的基線水平為高。現時流行的是甲型H1流感，上周檢測到的985株流感病毒中，有766株甲型H1流感，比例佔大多數。

衞生防護中心強調，數據雖顯示流感活躍度持續下降，但預計冬季流感季節仍會持續一段時間，中心呼籲未接種今季流感疫苗的人士，特別是兒童、長者及長期病患者，應盡快接種流感疫苗加強保護。