消息：政府覓「外援」擴大到校打流感疫苗　全港小學、幼稚園受惠

冬季流感今年主要集中在幼稚園及幼兒中心爆發，醫學會會長何仲平透露，衞生署決定在今年10月，將「學校外展疫苗接種先導計劃」擴展至全港幼稚園及幼兒中心，以及所有小學，合共近1,600間學校的50萬名學生可受惠。他指，若所有幼稚園都參加，需約300名私家醫生協助接種。

「學校外展疫苗接種先導計劃」去年先在小學推行。 （資料圖片）

小學去年試行疫苗接種先導計劃 接種疫達50%

上月共有397宗幼稚園/幼兒中心爆發流感個案，致使政府在上月下旬宣布全港幼稚園停課，提早放農曆新年假。今年幼稚園學生的疫苗覆蓋率僅達三成，早前有學者提倡，將在小學推行的「學校外展疫苗接種先導計劃」應推廣至全港幼稚園，並以接種率七成為目標。

「學校外展疫苗接種先導計劃」去年由衞生防護中心率先於小學推行，由衞生署直接安排私家醫生到校接種，毋須學校自行聯絡醫生，但由於人手不足，只有184間小學可以參與，只佔小學數目三分一；不過計劃頗見成效，令小學生的接種率提高至50%，疫情未算嚴重。

何仲平透露衞生署計劃將注射疫苗先導計劃擴展至幼稚園。 (資料圖片／林若勤攝)

每針資助額不足買噴鼻式疫苗

何仲平表示，衞生署將會在今年10月，把「學校外展疫苗接種先導計劃」擴展至全港的幼稚園及幼兒中心。署方計劃在本月26日舉辦醫生簡介會，3月完成學校與醫生的配對，屆時學校可先自行挑選到校接種的私家醫生，或由衞生署為學校配對醫生。署方會為每名醫生提供每針260元的資助，何仲平認為，由於噴鼻式疫苗每劑最便宜亦需263元，相信醫生會選擇針劑疫苗，「針劑成本約100元，餘下的可補貼醫生其他支出，如護士(工資)、醫療廢物處理等，醫生無理由做蝕本生意。」

不過，幼稚園與小學的做法會稍有不同，為幼稚園接種的醫生需自行訂購疫苗，而小學就會由衞生署安排訂購及運輸疫苗的事宜，毋須醫生自攜。

何仲平指，若所有幼稚園都參加，需約300名私家醫生協助接種。（資料圖片）

最終目標70%學生接種 需300醫生參加

何仲平透露，先導計劃亦會同時擴大至覆蓋所有小學，即全港約580間小學都可參加，疫苗由衞生署訂購，醫生毋須付款，而醫生所獲得的額外資助額，亦由去年的每針75元增至今年的100元。衞生防護中心規定每名醫生最多可為3間幼稚園及5間小學接種疫苗，而全港約有1000間幼稚園及580間小學，何仲平指，若所有幼稚園都參加，需約300名私家醫生參加計劃。

根據教育局資料，現時幼稚園學童約有18萬名，而小學學童則有約36萬名。

何仲平稱，他相信今年若在幼稚園推行先導計劃，接種率有望提升至40%，而最終目標是幼稚園與小學的接種率可逐漸提升至70%。