ICAC民調︰選舉候選人請免費遊期間游說選票　逾一成人以為不違法

廉政公署成立45周年，委託獨立研究機構在2018年4月至8月期間，透過隨機抽樣方式，面對面家訪1,518名市民。調查發現，98.7%受訪者認為保持社會廉潔對香港整體發展非常重要，逾八成人對貪污零容忍，願舉報貪污。 不過就一些貪污處境，如區議會選舉候選人向街坊提供免費本地一日遊，期間提及他參選和游說街坊投他一票，有10.8%受訪者認為該行為不違法，6.3%表示接受該行為。

八成人對貪污零容忍願舉報

調查結果顯示，84.7%受訪者對貪污是零容忍，81.7%人願意舉報貪污，不過就四種處境行為，如公務員向由親戚經營的承判商提供內部資料以助投標，及清潔公司或地盤管工收受求職者餽贈的金錢作為獲聘報酬等，有逾九成人知道是違法，絕大部分人認為有關行為不可接受。

候選人提供免費一日遊時遊說選票 6.3%表示接受

不過就區議會選舉候選人向街坊提供免費本地一日遊期間游說選票的情況，有10.8%人以為行為不構成違法，6.3%表示不知道或沒有意見。對該處境的接受程度，90.7%表示不可以接受，1.3%表示視乎情況而定，有6.3%表示可以接受，為四項處境中接受率最高。至於公司職員向公司申領公事應酬支出時「報大數」，有6.8%受訪者以為不違法。

廉政專員白韞六今日（15日）出席廉署新春聯歡暨45周年聚會，提到81.7%受訪者願意舉報貪污，是自2010年首次提問以來的最高水平；而年齡介乎15至34歲的較年輕受訪者表示願意舉報的比例更高，介乎85.5%至88.4%。白韞六表示，廉署將繼續以執法、防貪和教育「三管齊下」的反貪策略打擊貪污，致力為香港下一代建設公正、廉潔的將來。

白韞六致辭時感謝昔日和現任廉署人員在反貪工作上堅守使命、努力不懈和表現專業。共有超過700位廉署人員和近70位嘉賓出席，當中包括廉署多個諮詢委員會的現任或前任主席和委員，及已退休的廉署人員。

為配合45周年慶祝活動，一輛印有廉署45周年主題的電車，今日穿梭港島多個主要地區，沿途在多個車站向市民派發咖啡及紀念品。其他周年紀念活動包括在2月底至3月初，連續兩個周末舉行廉政公署開放日；於5月播出廉署電視劇集《廉政行動2019》等。