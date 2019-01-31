廉署起訴1名警員及散工　涉串謀詐騙6間保險公司　呃18萬元賠償金

廉政公署落案起訴一名36歲警員及29歲散工，控告兩人分別涉嫌串謀詐騙及企圖詐騙6間保險公司，合共約18萬港元賠償，並向警務處報假案。兩名被告已獲廉署准予保釋，他們將於明日（1日）在東區裁判法院答辯。

廉政公署落案起訴一名36歲警員及散工，控告兩人分別涉嫌串謀詐騙及企圖詐騙6間保險公司共約18萬港元賠償。（資料圖片）

廉政公署指出，36歲警員詹廣信及29歲散工曾憲楊，早前同被控6項罪名，包括兩項串謀詐騙，及4項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。

同時，詹廣信另被控5項罪名，即兩項欺詐及三項企圖欺詐，曾憲楊則另被控三罪名，即一項串謀詐騙，及兩項串謀虛報有人犯罪，違反《警隊條例》第64（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。

廉政公署指出，詹廣信自2007年起成為香港警務處警員。在加入警務處前，他在安達保險香港有限公司（安達）任職保險經紀，他及曾憲楊互相認識。

涉詐騙多間保險公司

廉署續指，二人於2014至2017年期間，涉串謀詐騙大新保險有限公司、安盛保險有限公司、中銀集團保險有限公司、三井住友海上火災保險（香港）有限公司。至於詹廣信，亦涉嫌先後向豐隆保險（亞洲）有限公司、安盛、中銀及安達，意圖就財物或旅遊保險、家居保險或財物索償，詐騙及誘使賠償。

廉政公署又指，另外兩項控罪指出，曾憲楊涉嫌分別於2014年6月及2015年2月與詹廣信一起串謀，明知地向香港警務處虛報有人犯罪，即曾憲楊在香港被盜竊因而遭受財物損失

警務處處長盧偉聰昨日（30日）指出，去年共有45名正規警務人員涉案被捕，包括刑事案及非刑事案，較2017年升幅達55%。