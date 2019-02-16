食雞注意！　麥當勞下周一起有新政策　額外泰式辣醬每包需付$1

近日網上流傳麥當勞一張內部簡介相片，由下周一（18日）起凌晨4時起，麥當勞會向要求額外泰式辣醬的顧客收費，每包需付一元。麥當勞證實有關安排，指顧客購買脆香雞翼時將繼續免費獲得一包泰式辣醬，但額外加配的辣醬則要收費。 此外，該簡介相片顯示，麥當勞也會推出「減糖」措施，隨附咖啡及奶茶的包裝砂糖數量，也會由現時兩包減至一包。

網上流傳一張疑似麥當勞內部相片，內容提及下周一起將會就額外添加的泰式辣醬收取1元費用。（lihkg討論區圖片）

近日網上流傳一張相片，雖然未有提及拍攝地點，但內容圍繞麥當勞派發配料的「新指引」。相片中顯示出一張幻燈片，當中列出一個表格，指在2月18日凌晨4時開始，除了隨餐附送的泰式辣醬外，顧客額外要求的辣醬將會被收取1元；而熱飲附送的糖包亦將由兩包改為一包。

麥當勞證實由下周一凌晨4時起，顧客如需額外泰式辣醬，每包需要一元。

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麥當勞回覆《香港01》時證實有關消息，發言人稱由下周一（18日）起，顧客凡惠顧脆香雞翼(包括2件/4件/脆味分享盒)均會繼續附送一包泰式辣醬，而「大大啖雞翼桶」則會附送兩包泰式辣醬。若顧客有需要再加配泰式辣醬，每包需付1元。

麥當勞方面又提到，顧客購買熱飲亦會繼續免費提供糖包，未有提及額外糖包需付費。發言人表示公司會不時檢視配料派發指引，如有任何更新將適時知會顧客。