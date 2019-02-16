深圳灣公路大橋外置鋼纜折斷　看圖了解肇事位置及斷纜

路政署今日（16日）傍晚召開記者會，「自爆」公布深圳灣公路大橋往香港方向高架道，6條外置預應力鋼纜中有一條因鏽蝕而折斷。路政署形容情況不常見，惟大橋的結構未受影響，強調缺少一條鋼纜仍可安全行車。到底情況有幾不正常？四張圖助你掌握情況。

身穿便服的路政署署長陳派明（左）及副署長徐永華（右）今日下午公布深圳灣公路大橋一條鋼纜因鏽蝕致折斷。（梁鵬威攝）

全長5.5公里的深圳灣公路大橋於2007年7月1日傍晚通車，連接香港流浮山與深圳蛇口，市民可在蛇口的一地兩檢大樓，辦理出入境香港及內地手續。大橋分為香港段及深圳段兩部分，當中香港段的建造工程合約由金門建築聯同Skanska International Civil Engineering及中鐵大橋局集團（MBEC）投得，造價逾9億元。

折斷鋼纜位於香港境內 路政料三周內完成更換

今次發現鋼纜折斷的高架道，處於鄰近流浮山鰲磡石接壤后海灣（深圳灣）橋躉、返港一邊混凝土高架道。該段的混疑土高架道共長約3,040米。由於涉事的位置屬於香港境內，故興建及維修均是香港方面負責；路政署方已安排承建商於三星期內更換受損鋼纜。

至於為何去年9月及兩星期前的檢查都未有發現事件？路政署解釋，整條鋼纜在完成預應力拉力工程後，便會「灌漿」加入混凝土保護，故單靠外在觀察難以發現鏽蝕。

全長5.5公里的深圳灣公路大橋於2007年7月1日傍晚通車，為西部通道核心部分。（資料圖片／余俊亮攝）