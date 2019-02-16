深圳灣公路大橋鋼纜折斷　工程師指罕見、誇張　質疑保養不足

路政署署長陳派明今（16日）下午公布，昨（15日）於深圳灣公路大橋巡查期間，發現往香港方向高架道的其中一條外置式預應力鋼纜折斷，惟未有影響結構安全及運作。 有土木工程師表示，鋼纜折斷於工程角度而言十分罕見，更一度形容大橋僅落成10多年便折斷「好誇張」。同時估計，鋼纜鏽蝕應是保養不足、油脂風乾引致。至於結構是否安全，則要視乎鋼纜的設計。

陳派明強調今次是個別事件，但會在三個月內全面檢查同類型設計的大橋。(梁鵬威攝)

路政署進一步解釋，深圳灣大橋有內置鋼纜共40條，外置鋼纜共有6條。而今次折斷的預應力鋼纜直俓160毫米，屬外置式的預應力鋼纜。由於大橋內有多條外置及內置式預應力鋼纜，設計時已經考慮到需要更換鋼纜，所以大橋已預留足夠的安全系數，即使缺失了一條鋼纜亦不會影響到行車安全，以及大橋的結構安全。

路政署副署長徐永華又展示實際圖片，指出折斷的鋼纜的路段仍有兩條鋼纜，「設計方面係可以少咗一條都唔會影響結構。」路政署將於三個月內巡查類似結構的大橋，包括青衣南大橋、八號幹線大橋等。

因銹蝕折斷的鋼纜（左一）旁仍有兩條鋼纜（左上及右下），右上則未有外置鋼纜；而三條鋼纜均以混凝土保護着。（路政署圖片)

當被問到鏽蝕並非一朝造成，為何折斷了才發現？陳派明解釋，對上一次檢查鋼纜時間為去年9月，以及上兩星期，「條鋼纜由好多細鋼筋結成，其中一啲因鏽蝕斷咗，影響受力令其他鋼筋失去支持；因為整條鋼纜在完成預應力拉力工程後，便會灌漿加入混凝土保護，所以單以外面難以看到銹蝕情況」，重申當時大橋完工有進行測試，相信物料符合要求。

陳派明形容鋼筋在橋樑內折斷的情況並非常見，強調不會掉以輕心，人員會取鋼筋的樣本到化驗室進行測試，以防同類情況發生。

徐永華解釋，折斷的鋼纜（左下）旁邊仍有兩條完整的鋼纜。（梁鵬威攝）

資深土木工程師倪學仁表示，該條鋼纜應有油脂保護，可能是保養不足，以致油脂風乾引起鋼纜生鏽繼而折斷。(資料圖片) 工程師估計保養不足 土木結構工程師蘇耀坤表示，深圳灣大橋僅落成10多年便發生鋼纜折斷，形容「情況罕見、好誇張」。蘇估計，鋼纜折斷一般為鏽蝕引致，故須灌漿改善情況。至於鋼纜折斷會否影響結構安全，蘇則指要視乎大橋的設計是否由一組鋼纜或是一條鋼纜承托拉力，倘為一條鋼纜主要承托拉力，便會有斷橋的可能性。惟他表示，現時折斷的鋼纜為外置式鋼纜，安全風險會較內置式鋼纜低。 資深土木工程師倪學仁表示，鋼纜作用是拉起橋面，平衡橋面壓力，認為涉事折斷鋼纜應有油脂保護，可能是保養不足，以致油脂風乾引起鋼纜生鏽繼而折斷。他續指，修補更換涉事的鋼纜並不困難，惟訂造新的鋼纜需時，相信要數星期才能完成更換工作。

有參與建造青衣南、北橋的工程師學會前會長陳健碩表示，大橋只啟用十多年就出現鋼纜折斷是不正常，促政府深入研究；他指出外置式鋼纜比內置鋼纜容易受破壞，如人為破壞；而根據文獻及經驗分析，估計有關鋼纜出廠時已有瑕疵，或在灌漿時混入水泡或氣泡，加快鏽蝕速度，以致斷裂。

路政署表示，因應維修需要，深圳灣公路大橋往香港方向的三條行車線中現正暫時封閉兩條，並已聯絡承建商安排更換折斷的鋼纜，料需時三星期。