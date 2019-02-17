【渣打馬拉松】8男7女因傷送院  　1人嚴重神智下降仍有呼吸脈膊

一年一度的渣打馬拉松踏入尾聲，大會表示，今年15名選手需送院救治，其中一人情況送院時嚴重，神智下降，不過仍有呼吸脈搏，之後送往律敦治醫院救治，具體情況仍有待了解。

渣打香港馬拉松2019。（盧翊銘攝）

大會指，今屆賽事有6.47萬人出席，參與率達86%。大會醫療事務總主任林建群表示，15名參賽人士因呼吸困難、扭傷等需要送院，當中包括8男7女，其中一人送院時情況嚴重，期間神智開始下降，但仍有呼吸脈膊。

大會醫療事務總主任林建群表示，15名參賽人士因呼吸困難、扭傷等需要送院，當中包括8男7女，其中一人送院時情況嚴重。（黃偉倫攝）

增截跑點 大會：沒有跑手未能完成賽事

另外，今年其中一個關注點，是大會將半馬拉松賽事挑戰組增添截跑點。大會表示，沒有跑手未能完成賽事，不過工作人員曾在早上於馬師道截停約20至30位未能及時完賽的選手，及後再由工作人員安排下，讓他們繼續作賽。

雷雄德：今早稍涼及有微雨 安全系數較高

浸會大學體育系副教授雷雄德表示，昨日(16日)天氣較悶熱，或影響體質較差、訓練不足的跑手，出現提早疲勞狀況，幸好今早稍涼及有微雨，對業餘跑手而言「安全系數較高」，因為受雨水影響令跑手步速較慢，多因地滑造成輕微損傷。他又指，賽後跑手必須馬上保暖，否則容易著涼。

賽後應注意營養攝取 肌肉痠痛或維持72小時​

至於賽後如何復原，雷雄德建議跑手持續運動後要注意營養攝取，例如吃香蕉或進食豐富早餐、奶類製品，協助肌肉恢復，回家後沖熱水涼及補充睡眠，肌肉痠痛或維持72小時。他又提醒，跑手未來數天要多做伸展運動，例如踩單車、游泳，在未來兩日也避免飲酒，以免影響新陳代謝。

香港業餘田徑總會行政總監伍于豪表示，大會會按是次經驗，再全面檢討截跑安排。（黃偉倫攝）

田總行政總監伍于豪：會按是次經驗 再作全面檢討

香港業餘田徑總會行政總監伍于豪表示，因應截跑安排，有500名參賽者轉參加半馬一組，最後1000人參加挑戰組。對於時限上的安排，他指大會會按是次經驗，再作全面檢討。

另外，田總今年派發3萬隻可重用摺杯供參賽者使用，不過有跑手批評，摺杯並不方便。伍于豪表示，計劃屬試驗性質，由跑手自行決定是否使用，明年未必會再派發，大會將再作檢討。