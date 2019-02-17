【展亮中心】議員指過渡校舍樓齡大、空間小　憂難以如期開展服務

殘疾人士就業困難重重，港府將重置觀塘展亮技能發展中心，成為「加強版」的綜合職業訓練中心。由展亮教員、家長及立法會議員等組成的關注組織，於去年底就計劃進行調查，結果發現，近九成受訪者認同中心課程結構應回復三年制，以及有九成五支持放寬中心就「自理能力」相關的收生評估準則，讓能力較低的人士都有機會接受培訓。 另有議員指，九龍塘牛津道過渡校舍樓齡較大及空間有限，憂校舍難以於2021年過渡期間即時開展「加強版」服務。

展亮教職員居先生(左)、展亮教職員呂先生(右)（受訪者提供）

近九成受訪者同意中心課程回復至三年制

由展亮技能發展中心教員、香港特殊教育學會、特殊學校校長、家長及立法會議員組成的展亮「加強版」聯盟，於去年12月就重置展亮計劃進行調查，共收到484份有效問卷。調查發現，有八成七受訪者同意中心課程結構應回復至三年制，讓學生有更長時間接受全面且深入的技能培訓。

然而，就從收生準則及評估制度，有九成五受訪者支持放寬「自理能力」相關的收生評估準則，讓所有適合職業訓練但「自理能力」較低的人士或學生，都能接受職業評估及得到培訓機會。

展亮教職員呂先生指出，現時每班約有3名自閉症等有較多特殊需要的學生，認為「小班教學」較為有效，倡整體師生比例回復到1比12的水平。聯盟亦建議，政府應增加聘用治療支援人員，以及增設護理及治療服務，包括言語治療師，以應付有需要學生人數上升的情況。

工黨立法會議員張超雄（受訪者提供）

張超雄：政府應帶頭聘用殘疾人士

工黨立法會議員張超雄表示，政府應該從公務員、公營及資助機構入手，帶頭聘用殘疾人士等，促進殘疾人士的就業。他又指，作為過渡校舍的九龍塘牛津道前明愛徐誠斌學院，樓齡較大及空間有限，擔憂校舍難以於2021年過渡期間，即時開展「加強版」服務。

社福界立法會議員邵家臻亦指，所屬的「專業議政」將邀約行政長者林鄭月娥商討政策，屆時他會將聯盟的建議書遞交予特首，並要求她與持份者見面。