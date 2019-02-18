【沙中線】田北辰倡開鑿檢查其他車站　局部通車紓緩九龍塘站壓力

港鐵沙中線鋼筋接駁懷疑造假，更發現缺失大量「檢查及測量申請表格」（RISC）。立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰今日（18日）在電台節目中指，現時紅磡站前路未卜，沙中線無一個車站可全數提交RISC，建議政府在車站數個位置開鑿，若無工程問題，鑽石山、何文田站可局部通車，並採取單軌雙線往返何文田站。

立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰。（資料圖片）

田北辰認為，紅磡站問題越揭越多，對於能否在未來一至兩年內通車，仍然充滿變數。他指出，為優先達致沙中線一半成效，紓緩九龍塘站壓力，鑽石山、何文田站應先局部通車。

沙中線其他車站若無問題 應局部通車

他強調，現時沙中線無一個車站可全數提交RISC，情況膠著，直言：「拖落去都無意思！」他建議，可在沙中線其他車站選出數個位置開鑿，若發現無問題，便可局部通車。他估計，試行通車需時3個月，開鑿則需6個月，故最快9個月後才可通車，料年底可在鑽石山站局部通車。

他又指，按現時沙中線路線，若列車要到達何文田，需先經過紅磡站南北隧道，但現時隧道被揭施工紀錄缺失，及未經當局同意改動。有見及此，他建議採取單軌雙線往返何文田站。

程序繁複 人人走「捷徑」

田北辰指出，據他所知，沙中線有多處未有填寫RISC，只單靠肉眼檢查就進入下一階段。他指出，地盤現場沙塵滾渡，RISC亦要現場派發及填寫，前線工作人員無法不走「捷徑」。

他認為，政府應檢討RISC，讓程序電子化，前線工作人員只須拍照、記錄簡單資料即可，令工作程序更容易實踐。