深圳灣公路大橋斷纜　工程處前處長指難以目測檢查鏽蝕

路政署上周六（16日）「自爆」深圳灣公路大橋往香港方向高架道的其中一條「外置預應力鋼纜」，估計因鏽蝕而折斷，需暫時封閉兩條行車線維修。署方當時指，兩周前巡查時，未發現鋼纜有斷裂；又稱會在3個月內檢視全港其他相類似設計的橋樑。 土木工程署前署長劉正光曾撰文，大橋的維修及保養程序，當中包括承辦商在橋樑的結構物前觀察。不過土力工程處前處長陳健碩表示，雖然鋼鐵生鏽時體積會有所膨脹，外圍石屎繼而脫落；但假如鋼纜有保護膠套包裹着，由於膠有伸縮力，難以目測其膨脹情況，未必可察覺鏽蝕。

因銹蝕折斷的鋼纜（左一）旁仍有兩條鋼纜（左上及右下），右上則未有外置鋼纜；而三條鋼纜均以混凝土保護着。（路政署圖片)

翻查資料，深圳灣公路大橋的維修工作，屬路政署定期合約「新界西及九龍快速公路及港方口岸區道路之管理及維修2016-2022」的一部分，合約於2016年判予中國路橋工程，為期6年，金額達8.5億元。根據中國路橋工程網頁，合約內容包括管理港方口岸區的公共道路，如當中的道路構築物、小規模道路改善工程等。

有「香港橋王」之稱的土木工程署前署長劉正光於2009年曾在內地期刊撰文，提到大橋的維修及保養程序，規定承辦商每6個月需「經常性巡查」橋樑，在橋樑的結構物前約20米觀察表面情況，以了解是否有明顯損壞，如有問題則立即修補。另外，又需在每2年的定期檢查中，作詳細的近距離檢查。

陳健碩表示，難以目測鋼纜是否有鏽蝕。（資料圖片／江智騫攝）

路政署早前透露，會於3個月內巡查與大橋設計相近的橋樑，包括青衣南大橋、八號幹線大橋等。陳健碩表示，一般是經過海、河、山谷的橋，方會使用外置鋼纜，市區因有足夠路面而較少以此方法築橋；其中青衣北橋雖以相近方式興建，但沒有用外置鋼纜。他估計，折斷原因或與鋼纜本身有瑕疵有關，例如當中有雜質，又或施工時鋼纜受到碰撞而受損，假如鋼纜接觸到空氣、水份，都會加快鏽蝕速度，以致斷裂。

至於檢查鋼纜的問題，陳健碩表示，鋼鐵生鏽時體積會膨脹，可能會令石屎脫落，「就好似屋企廚房頂有石屎跌落嚟」。不過，鋼纜外層或有保護膠套包裹着，而膠套具有伸縮力，並不如石屎般被「迫爆」脫落，因此單憑目測難以發現異樣。他表示，外國文獻有提過有不同儀器可檢查情況，包括超聲波等，但是否有效則需仔細研究。