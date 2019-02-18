深圳灣公路大橋鋼纜折斷照行車　田北辰：設計容許維修期間仍運作

深圳灣公路大橋發現，橋內6條「外置預應力鋼纜」的其中一條折斷，初步估計是鏽蝕所致。因應維修需要，三條行車線中現正暫時封閉兩條。 對於有人質疑鋼纜折斷仍照行車，立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰今日（18日）在電台節目中指，在大橋的設計階度中，早已預設若其中一條鋼纜出事，大橋是有時間作更換。因此，他認為今次意外早已容許一邊行車一邊更換鋼纜。

深圳灣公路大橋發生鋼纜折斷事件。（資料圖片）

現時大橋的三條向香港方向行車線，已暫封兩條。田北辰指出，過去曾就事件查問相關人士，對方稱大橋的6條「外置預應力鋼纜」，可用作承載車行重量，在設計階段早已預設若其中一條鋼纜出事，大橋是有時間作更換；若同時失去兩條鋼纜，亦毋須減少行車量。因此，今次事件中有一條鋼纜折斷，在設計中早已容許一邊行車一邊更換鋼纜。

倡引入技術為鋼纜作週期檢查

不過，田北辰質疑今次事件與路政署的檢查制度有關。他指出，鋼纜擺放在金屬或膠保護管內，除非鋼纜接近或已經折斷，否則肉眼難以檢查。

他認為，署方有必要利用引進科技到港，為鋼纜作週期檢查。然而，他稱現時國際無相關技術，惟強調現時科技日新月異，相信日後會有人成功發明，又稱署方正檢討引進其他檢測方法。