深圳灣公路大橋斷纜再惹社會熱議　盤點5年來跨境基建工程問題

今年大年初二（6日）車公誕，鄉議局主席劉業強與一眾鄉事到沙田車公廟為香港求籤，結果為香港求得86籤，屬中籤，籤文為「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」。 籤文早斷言香港今年要「出入謹慎」，未料及事隔不足兩星期，就有港出「出入」的要道出事。路政署今日（16日）突召開記者會，公布發現啟用不足12年的深圳灣公路大橋，高架道一條鋼纜折斷，情況罕見，令跨境基建的工程問題再次惹來社會熱議。 港府近年頻頻興建跨境基建，工程失誤、造假、超支、延誤等接連出現。下文盤點在過去五年間通車的三大基建，逐個數出每個工程問題。

港珠澳大橋開通前後都爭議不斷。（資料圖片/盧翊銘攝）

港珠澳大橋：延誤超支 報告造假

要談及問題多多的基建工程，不得不提開通前後都爭議不斷的港珠澳大橋。原定在2016年底完工、造價估計為762億元的港珠澳大橋，最後因為多個問題導致大幅超支及延誤，最後造價升破千億元，直至2018年才完工，造價達1,177億元。

港珠澳大橋多次有嚴重的建設問題，最為人所知的是2017年混凝土壓力報告造假案。當年混凝土測試承辦商「嘉科工程顧問有限公司」的21名職員被廉政公署拘捕，指他們在港珠澳大橋香港段工程中涉嫌貪污，並向土木工程拓展署呈交虛假混凝土壓力測試報告；有關職員最後被判入獄8個月。

港珠澳大橋人工島曾被質疑防波堤被沖散。（資料圖片） 防波堤疑被撞散 人工島「飄移」 港珠澳大橋人工島亦多次被爆出現飄移、防波堤疑被撞散。先在2017年被先後兩次揭發香港口岸人工島的東面和東北面「飄移」，填海的鋼筒移位兼有惡化迹象。其後在去年通車前又有網民在FB群組發文，發現內地段海底隧道東西兩個人工島防波堤疑被海水沖散現「崩角」，政府雖然多次表示工程安全，但仍未能釋除坊間疑慮。

高鐵香港段：延誤超支 隧道滲水

同樣在去年完工的廣深港高鐵香港段，一樣錯漏百出；原定2015年通車的高鐵香港段，最後因隧道水浸、圖則有誤、地盤發現花崗岩等，延遲超過三年至2018年第三季才正式通車。

除了超支及工程延誤，工程中亦出現不少問題。包括行線隧道多次出現滲水情況，而高鐵列車在路段試車後更出現不正常的嚴重磨損。然而當時港鐵主席馬時亨卻認為情況正常，「我哋話你知OK就得」言論亦是當時脫口而出。事後路政署鐵路拓展處被獨立專家小組批評監管不力，港鐵亦被批評在項目工程管理上有欠穩妥周全。