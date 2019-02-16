醫委會前主席麥列菲菲贊成放寬引入海外醫生：最反對塘水滾塘魚

冬季流感疫情再次引發社會熱烈討論本港醫護人手不足及引入海外醫生的問題，醫院管理局前主席胡定旭支持恢復回歸前引入英聯邦醫生的做法，亦有人認同仿效新加坡模式，設立本港認可的院校名單，免試在港執業。 醫務委員會前主席麥列菲菲今（16日）表示，贊成引入海外醫生並放寬現時的審批方法，「我自己也是海外醫生，對市民及醫生有甚麼不好？我最反對塘水滾塘魚！」

前醫務委員會主席麥列菲菲今指，贊成引入海外醫生並放寬現時的審批方法。（鄭翠碧攝）

麥列菲菲今日出席醫委會聆訊時，被問到對引入海外醫生的看法，她直言個人而言十分贊成，因本港醫生數量不足，並認為海外醫生的經驗、能力、背景有助本港醫生擴闊眼界。

麥列菲菲：人才就是人才，不要理海外定本地

坊間有人擔心海外醫生的質素問題，麥列菲菲認為，招聘海外醫生的醫療機構，如醫學院及醫院管理局必定先了解所聘請的醫生水平，否則如出現問題時該機構亦需負責任，「唔係邊個阿茂行入嚟都請架嘛！」她又認為本港現時海外醫生質素亦不俗，「我自己也是海外醫生，好多教授也是海外，對市民及醫學界有甚麼不好？人才就是人才，不要理海外定本地，我最反對塘水滾塘魚！」

對於應如何引入海外醫生，麥列菲菲就稱「最好是放鬆好多」。不過她認為恢復引入英聯邦醫生，會有兩大問題，一是政治問題，她指回歸前英聯邦醫生毋須考試就可以在香港執業，「回歸後有政治因素，因已回歸中國，不能承認中國以外的（地方）。」其次，她指不少醫生擔憂，如恢復英聯邦制，內地會要求同樣待遇，「我哋係有困難」。

她並表示，參考新加坡模式雖然可行，「但要講資源」，她解釋，「如果我哋話承認呢間，係用咩原因？我哋要求啲乜嘢呢？需要每間醫學院去看清楚。」

同意每天150單程證配額加重醫療負荷 香港不能無限度收人

被問到每天150個內地單程證配額是否令本港醫療系統負荷加重，麥列菲菲表示認同，「香港不能無限度收人，地方少但人口愈多，衣食住行也有問題。」她並認為是2003年後政府大幅削減醫科生數目而造成今天的困局。