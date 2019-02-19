【大灣區】科大校長：綱要支持廣州建新校區　兩校定位不同可互補

中央政府昨（18日）公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，支持粵港澳在創業孵化、科技金融、成果轉化、國際技術轉讓、科技服務業等領域開展深度合作。香港科技大學校長史維今日（19日）與傳媒會面時表示，正積極為廣州新校區做準備，認為昨日公布的綱要能支持設立分校的計劃，對其他細節的公布拭目以待。對於科大網站介紹來自台灣的教授履歷時，刪除台灣院校「國立」二字，本身來自台灣、從國立清華大學畢業的史維，稱自己是台灣人，不會出賣故鄉，強調有關做法經科大內部討論，沒有承受壓力。

粵港澳大灣區規劃綱要於周一（18日）推出。（資料圖片）

香港科技大學去年底正式與廣州市人民政府及廣州大學簽署協議，合作籌建「香港科技大學（廣州）」。科大校長史維上任接近半年，今日（19日）與傳媒分享科大最新發展，指科大（廣州）資金由廣州市政府資助，模式類似香港教資會，故學校在經費上保持獨立性，又承諾會削弱學術自由的事。

科大校長史維表示，廣州校區將集中人工智慧、數據科學、智能自動等方面。（鄧穎琳攝） 確保廣州校區學術水平和制度與香港同步 史維稱，計劃新校區會在未來六年開設十個研究生學位課程，六年後再收本科生，而廣州新校區與科大本校的定位及學科不同，廣州校區將集中人工智慧、數據科學、智能自動等方面。惟史維強調，兩校將一併進行規劃，確保學術水平、評核制度同步。由於科大全體已為籌辦新校區努力，故校方無需要另設特定小組處理有關大灣區的發展及事宜。



而科大理學院院長汪揚則透露，科大將有30多個教授將到廣州新校區工作，每學院約有8至10名教授，視乎不同學院需要而安排人手。為吸引教授到內地任職，科大計劃會為較資深、接近退休年齡的教授延長退休5年；亦有機會會在合約中同時寫上香港科大及廣州新校區。

科大校長台清華畢業 刪「國立」二字：不會出賣故鄉

香港不少大專院校在處理學者學歷時，刪去台灣院校名字的「國立」字眼。香港科技大學上月委任倪明選為首席副校長時，新聞稿中提及「國立臺灣大學」中英文校名時，均無「國立」和「National」字眼；而科大描述校長史維學歷的新聞稿中，亦只以「台灣新竹的清華大學」來形容，「國立」二字被刪去，惹人懷疑院校有自我審查。



科大校長史維今日（19日）被問到事件時，重申當事人知悉事件，促大家尊重當事人意見，又稱自己是台灣人，不會出賣故鄉，強調有關做法經科大內部討論，沒有承受壓力。

被問到日後會否所有教職員的履歷表中，有關台灣院校學歷不會再出現「國立」二字？史維指，科大從沒有需要批准履歷表的程序，形容校方已做得非常周詳，並承諾會維護科大的學術自由，希望大家尊重當事人。

我們沒有任何壓力，或任何人跟我們討論，這是我們校方內部的討論，是最審慎及全面考量的做法，是我全力支持，是科大自己負責及執行的。 國立清華大學畢業生、香港科技大學校長史維