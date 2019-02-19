「體通天下」首播英足總盃網絡跪低　球迷鬧爆　公司為樂視舊班底

對體通天下而言，今次「甩轆」事件可謂另類宣傳。原來「體通天下」是由前樂視體育高層賴汝正牽頭，由樂視舊班底與內地商人合作成立。

新成立的體育網台「體通天下」，本來於今日零晨免費直播英格蘭足總盃賽車路士主場對曼聯賽事，令本地球迷大為興奮，可惜直播期間發生技術故障，部分用戶收看賽事期間有不流暢，引起球迷不滿，職員即時於社交網站帖文致歉。

新媒體製作公司體通天下昨日（18日）於社交網站宣布，在旗下的流動應用程式（App）登記後，可免費收看零晨播映的英格蘭足總盃賽，由車路士主場對曼聯的16強直播大戰。（Getty Image）

有體通天下APP用戶，指比賽開始後，仍未能觀賞球賽。（體育天下FB截圖）

車路士對曼聯聲畫不一致 網民：你個嘢壞咗

主打體育賽視的網台體通天下昨日（18日）於社交網站宣布，在旗下的流動應用程式（App）登記後，可免費收看零晨播映的英格蘭足總盃賽，由車路士主場對曼聯的16強直播大戰，令廣大球迷感到興奮，可是，播出期間發生技術故障，部分球迷指未能登入網站，又有指畫面「起格」及聲畫不一致，亦有網民高呼程式「你個嘢壞咗」，望能作出改善。

面對網民群情洶湧，網站職員即時致歉，指「因車路士對曼聯賽事直播期間發生技術故障，或令部分用戶收看賽事期間有不流暢體驗，我們深感抱歉。」，並說「團隊未來會努力改善，為用戶帶來更佳的直播體驗。」