「體通天下」首播英足總盃網絡跪低　球迷鬧爆　公司為樂視舊班底

社會新聞
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新成立的體育網台「體通天下」，本來於今日零晨免費直播英格蘭足總盃賽車路士主場對曼聯賽事，令本地球迷大為興奮，可惜直播期間發生技術故障，部分用戶收看賽事期間有不流暢，引起球迷不滿，職員即時於社交網站帖文致歉。

對體通天下而言，今次「甩轆」事件可謂另類宣傳。原來「體通天下」是由前樂視體育高層賴汝正牽頭，由樂視舊班底與內地商人合作成立。

新媒體製作公司體通天下昨日（18日）於社交網站宣布，在旗下的流動應用程式（App）登記後，可免費收看零晨播映的英格蘭足總盃賽，由車路士主場對曼聯的16強直播大戰。（Getty Image）

有體通天下APP用戶，指比賽開始後，仍未能觀賞球賽。（體育天下FB截圖）

車路士對曼聯聲畫不一致　網民：你個嘢壞咗

主打體育賽視的網台體通天下昨日（18日）於社交網站宣布，在旗下的流動應用程式（App）登記後，可免費收看零晨播映的英格蘭足總盃賽，由車路士主場對曼聯的16強直播大戰，令廣大球迷感到興奮，可是，播出期間發生技術故障，部分球迷指未能登入網站，又有指畫面「起格」及聲畫不一致，亦有網民高呼程式「你個嘢壞咗」，望能作出改善。

面對網民群情洶湧，網站職員即時致歉，指「因車路士對曼聯賽事直播期間發生技術故障，或令部分用戶收看賽事期間有不流暢體驗，我們深感抱歉。」，並說「團隊未來會努力改善，為用戶帶來更佳的直播體驗。」

播放期間出現技術故障，令不少球迷不滿，職員即時亦社交網站致歉。（體通天下FB截圖）

有網民留言未能觀賞車路士對曼聯旳英格蘭足總盃賽事，笑言是否「樂視翻版」（體通天下FB截圖）

今次事件，可謂體通天下的另類宣傳。翻查資料，於2018年正式成立的體通天下，聲稱使用最新的節目製作技術及平台「於大中華地區締造一站式優質體育內容資訊平台，替客戶提供最佳的體育資訊及賽事直播體驗。」據悉，體通天下為前樂視體育高層賴汝正牽頭，員工主要亦由樂視舊班底所組成，公司董事為4位來自湖南、天津及上海的內地商人。

英格蘭足總盃︰車路士VS曼聯（路透社）

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