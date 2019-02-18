【歐聯】摩連奴評曼聯對PSG　自稱或有一日轉戰法甲

曼聯上周歐聯16強首回合，主場對巴黎聖日耳門（PSG）以0：2輸波，晉級形勢不樂觀。 這是「紅魔」在摩連奴離開後首次吞敗，被問到如何看前東家的晉級形勢時，這名葡萄牙籍教練明言：「寧看其他球隊都不看曼聯。」 摩帥又指自己希望有機會到新的聯賽執教，承認自己一直都有留意法甲。

摩連奴今季季初帶領曼聯，迎來災難的上半季，創下會史最差紀錄，最終在聖誕節前被解僱。這名前紅魔主師離開後，曾多次向前東家發炮，指球會架構不完整，又指球員權力過大，矛頭直指與他鬧不和的保羅普巴。

離開紅魔快將兩個月，但摩帥似乎仍對曼聯耿耿於懷。最近出席商業活動時，被記者問到對曼聯對PSG一戰有什麼感想時，摩連奴一開始拒絕回答，記者再追問有沒有觀看比賽時，摩帥直言：「沒有，看曼聯比賽對我來說太難了，我寧願看其他球隊作賽。我已熟悉英格蘭的足球、球員、哲學，所以看其他聯賽更有趣。」

摩連奴仍未放低曼聯。（Getty Images）

摩連奴直言自己離職沒有看曼聯比賽。（Getty Images）

「可想像自己為法甲教練」

摩連奴早前拒絕回巢賓菲加，去向至今仍然未有定案。曾於西班牙、意大利、英格蘭及祖國葡萄牙執教，摩連奴希望可以到新的聯賽工作：「我曾於4個不同的國家執教，喜歡接觸其他文化。在新的聯賽工作將會是個美妙的體驗。」

PSG首回合有麥巴比入球。（Getty Images）

「我能夠想像自己成為一支法甲球隊的教頭。」摩連奴受訪時說。不過，現時摩帥未急於找新工作：「現在的我很平靜，只想與家人及朋友過好生活，慢慢尋找機會重返球壇。」

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普巴首回合變「紅牌阿姑」，曼聯戰力次回合受影響。（Getty Images）

摩帥最近被里爾體育總監Luis Campos邀請，在上周六對蒙彼利埃一戰入場觀戰，摩連奴直言自己亦很想重回綠茵場邊指揮：「我想兩三個月沒工作還可以，但之後就不太好了。現時我冷靜地等待強勢回歸的機會。」