【土地大辯論】政府周三交代收回高球場　尹兆堅：應收回全部範圍

行政會議今日（19日）討論政府回應土地供應專責小組報告，以及民政事務局私人遊樂場地契約檢討報告，消息指，政府全面接納小組報告建議，包括收回部份粉嶺高爾夫球場發展。政府消息透露，發展局最快明日（20日）下午開記者會交代。 民主黨立法會議員尹兆堅指，現時約有150萬市民飽受房屋短缺的折磨，但政府僅考慮局部發展32公頃的高球場用地，對此感失望，「150萬港人嘅價值係低於2200個會藉。」他促請政府收回全部高球場。

政府最快明日（19日）會交代收回高球場。（資料圖片）

土供組去年12月31日向特首提交報告，建議8個優先發展選項，包括局部發展粉嶺高爾夫球場；而民政事務局亦在較早前已完成私人遊樂場地契約檢討報告，提交行會考慮。外界最關注粉嶺高球場的去向，因為有消息指民政事務局未有建議收回高球場，而只是透過徵收市值三分之一租金理順政策。

發展局周三下午交代

據了解，行政會議今日討論兩份報告，最終同意全面採納土供小組報告建議，包括收回高球場局部發展。政府消息人士指，發展局最快明日下午會召開記者會交代。

民主黨尹兆堅認為政府是用32公頃敷衍市民大眾。（資料圖片） 尹兆堅：失望 民主黨尹兆堅稱對消息感失望，因小組提出「優先研究及考慮收回高球場32公頃土地」，其餘140公頃則再作討論，而政府傾向僅收回32公頃，而非全部172公頃，「用32公頃嚟敷衍市民大眾。」他估算現時有150萬港人正輪候公屋、居住在劏房及抽居屋，惟近2000個高球場會員的利益則凌駕於港人之上。 此外，從規劃角度而言，他認為僅發展32公頃，所需的研究時間與一般新發展區無異，料需時約4至5年，但由於面積較小，無法如新界東北般作出詳盡周全的規劃大綱，如改善交通配套、提供康樂等，形容政府的決定是「廢時失事」。

陳淑莊：不可變私地

公民黨立法會議員陳淑莊指，即使消息傳出政府願意全面接納土供組的建議，惟值得關注是粉嶺高球場的契約到期日是明年8月，按地契條款，政府倘決定收回部份土地，須提前一年向租用者香港哥爾夫球會發出書面通知，「講就容易，但最緊要係有行動，如果真係收返，政府呢幾個月就要做嘢，唔拖得。」

身兼北區區議員的民建聯立法會成員劉國勳強調政府應要展開詳細的交通配套研究。（資料圖片） 她又提到，收回後的土地只可作公共用途，包括興建居屋、公屋或公園等，不能變成賣地表內作興建私樓用途，「好似遮打花園咁，以前係木球會用地，交出嚟後就變咗公園，係市民唔需要點樣花費就可以享用。」 劉國勳：需解決交通問題 身兼北區區議員的民建聯立法會成員劉國勳表示，香港房屋問題逼切，理解政府有此決定，惟現時北區交通擠塞的情況嚴重，加上新界東北等新發展區即將落成，預料屆時將有大量人口湧入該區，交通將不勝負荷，強調政府應要展開詳細的交通配套研究。他續指即使政府有意發展高球場，估計牽涉土地平整及前期研究等工作，料最快都要數年才能提供單位。

支持全面保留高球場的香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂則表示，不會評論有關消息，直至政府正式公布。