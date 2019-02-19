【土地大辯論】消息：政府決定收粉嶺高球場32公頃地局部發展

行政會議今日討論政府回應土地供應專責小組報告及民政事務局私人遊樂場地契約檢討報告，消息指政府接納小組報告提出的8個優先選項建議，包括一直引起極大爭議的發展粉嶺高爾夫球場的選項，預料有關決定最快明日會正式公布。 《香港01》下午曾向發展局查詢，局方指暫時並無任何回應。 土地供應專責小組成員王坤表示，歡迎政府的決定，惟擔心當局可能是收回高球場卻不建屋，反而會刺激民怨沸騰，希望政府勿逆民意而行：「收咗唔起樓仲衰！」

黃遠輝曾表示，希望特首林鄭月娥可在小組任滿前回應報告。(資料圖片)

土供組去年12月31日向特首提交報告，建議8個優先發展選項，包括局部發展粉嶺高爾夫球場、新界棕地、私人農地及填海等；估計可提供約3235公頃土地，但特首林鄭月娥曾公開表示，政府對小組建議未必會「照單全收」。

據了解，行政會議今日討論兩份報告，最終同意全面採納小組報告建議，包括收回高球場局部發展，而發展局最快明日會召開記者會交代。

面積約172公頃的粉嶺高球場，租約於2020年到期。小組提出「優先研究及考慮收回高球場32公頃土地」，其餘140公頃則再作討論；而民政局的報告據稱無提出收回粉嶺高球場，只是按去年公佈諮詢時建議，要求香港哥爾夫球會明年續約需繳交巿值的三分一租金，以及需要承諾增加開放時段。

特首林鄭月娥早前出席「2018特區政府施政十件大事」頒獎典禮時，主動表示政府將很快公布全面回應土地供應專責小組報告，更指希望能夠得到社會支持。而土地供應專責小組主席黃遠輝亦曾指，希望政府在小組本月底任滿前回應小組報告。