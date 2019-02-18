政府將公布私人遊樂場檢討報告　報道指當局無建議收回粉嶺高球場

土地大辯論已告一段落，特首林鄭月娥至今仍對專責小組提出的建議作出任何決定，但政府的另一份報告，或傾向不收回粉嶺高爾夫球場。《星島日報》及Now新聞台都引述消息指，針對私人遊樂場契約的檢討結果，短期內將會交上行政會議討論，但未有觸及收回高球場的選項，主責的民政事務局亦傾向透過增加地租和開放時數，理順現有政策。

佔地172公頃的粉嶺高球場，對於是否應收回建屋，政府至今仍未有表態。（資料圖片）

由民政事務局負責的私人遊樂場地契約公眾諮詢，原定上月底公佈結果，但報告至今仍未公開。《星島日報》及Now新聞台分別引述消息指，當局短期內會將報告交上行政會議討論，但未有提及收回粉嶺高球場的選項，而是按去年公佈諮詢時的建議，要求香港哥爾夫球會明年續約時，須要繳交巿值的三分之一租金及承諾增加開放時段；更指粉嶺高球場並非政策檢討的重點，當局只會傾向透過增加地租和開放時數，處理現時引伸的問題。

土地供應專責小組去年底公佈諮詢結果，建議政府優先收回粉嶺高爾夫球場中32公頃土地建屋。一直支持收回高球場發展的民主黨立法會議員尹兆堅回應指，倘消息屬實，只會顯示林鄭月娥未有為基層住屋問題著想，亦質疑私人遊樂場地契約諮詢只為「保住高球場」。