【大灣區】綱要倡兩地社工資格互認　邵家臻促港府勿「鬆章放水」

《粵港澳大灣區規劃綱要》昨日出台，綱要提及港澳與內地社會福利界加強合作，推進社會工作領域職業資格互認，以及深化養老服務合作等。有立法會議員指出，內地院校一直向香港社工註冊局尋求建立資歷互認，惟兩地社會工作發展的水平差懸殊至今未能成事，促港府勿「鬆章放水」草率硬推兩地社工資格互認。

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綱要倡推進兩地社工資格互認

《粵港澳大灣區規劃綱要》提到，鼓勵港澳與內地社會福利界加強合作，推進社會工作領域職業資格互認，以及深化養老服務合作，支持港澳投資者在珠三角九市按規定以獨資、合資或合作等方式興辦養老等社會服務機構，為港澳居民在廣東養老創造便利條件。

邵家臻直斥資格互認沒有基礎 促港府勿貿然推行

社福界立法會議員邵家臻指出，內地院校一直向香港社工註冊局尋求建立資歷互認，惟至今未能成事，主因為兩地社會工作發展的水平差懸殊，如內地的社會工作培訓缺乏實踐課程及專業師資等，若貿然推行香港與內地社會工作資格互認，直斥是沒有基礎。

他續說，促政府部門勿因政治理由而「鬆章放水」，應緊守專業質素的門檻，反對以資格互認為由而調整香港社工註冊的「原則及指導方針」，以及修改《社會工作者註冊條例》。邵指，現時資格互認在社福界缺乏討論，強調政府不應強行推動任何侵犯香港社工註冊制度的舉措。