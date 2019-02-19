【大灣區】外交部：歡迎外企參與建設　共享中國發展機遇

國務院周一（18日）發布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，對於中國將如何與外國開展大灣區合作，外交部發言人耿爽今天（19日）在例行記者會時回應了相關問題。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》將香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市定位為粵港澳大灣區區域發展的核心引擎。（視覺中國）

耿爽表示，中方奉行互利共贏的對外合作戰略，發展是「開起門來搞建設」。在實施粵港澳大灣區開發合作建設過程中，中方無疑歡迎外國企業參與這一積極進程，來共享中國發展機遇。

《 粵港澳大灣區發展規劃綱要》規劃了香港、廣州、深圳及澳門在金融服務業方面的角色，旨在建立國際金融樞紐。（資料圖片）

粵港澳大灣區包括香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市，總面積5.6萬平方公里，2017年末總人口約7000萬人，是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。

《規劃綱要》指出到2022年，粵港澳大灣區綜合實力顯著增強粵港澳合作更加深入廣泛，區域內生發展動力進一步提升，發展活力充沛、創新能力突出、產業結構優化、要素流動順暢、生態環境優美的國際一流灣區和世界級城市群框架基本形成。到2035年，大灣區形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式，經濟實力、科技實力大幅躍升，國際競爭力、影響力進一步增強。