劏房戶為糊口年終無休　輪候公屋五年無緣上樓　議員倡推租津租管

根據政府數字，全港約有20.97萬人居於劏房。立法會議員和扶貧委員會成員早前探訪一名居住在葵涌的劏房戶，發現其一家四口雖有逾萬元的收入，惟多年來僅居住在不足七十呎的單位。隨著小朋友長大，劏房空間愈顯狹窄，臥床同為孩子玩耍的「遊樂場」，亦是日常吃飯的椅子。 奈何，生活環境未及改善，便要面對業主加租和濫收水電費困擾；有議員指出，政府應實施租金管制，以及提供租金津貼，以援劏房住戶困境。

梁太平日煮飯的地方僅在大門後方。（余俊亮攝） 丈夫年終無休 日做十二小時 梁太一家四口，於七年前入住葵涌一間不足七十呎的劏房單位內。雖然目前租金為每月三千元，租金低於同區類似單位，但仍高佔家庭支出的三至四成。家中育有兩名三歲幼兒，活動空間對她們成長甚為重要，惟在狹窄的房間裏，每吋土地已成為奢侈品：「轉個身或郁動都無空間，小朋友有時候去走廊玩，但始於長期影響別人唔係太好。」 梁太說，丈夫於街市魚檔工作，日做十二小時、年終無休，一人獨力應付家庭的經濟重擔，而她過往亦日打三份工，包括為兩個家庭作家務助理和酒樓侍應，惟現時需照顧家中年幼小孩才停下來。她道來，自己願意於小孩上學的時間做兼職幫補家計，奈何甚少工類聘請相關時段的兼職。

梁太洗衣服的地方便在廁所旁邊。（余俊亮攝）

濫收水電費是常態 ​業主更要求年底加租千元

她續說，居住劏房諸多不便，除了煮食時整個單位滿是油煙外，亦沒有空間放置洗衣機；冬天要用冷水洗衣服，每次都是折騰，更遑論要清洗的是厚重衣裳。然而，生活環境未來得及改善，不僅被業主濫收高於市價的水電費，更在去年收到通知將於年底加租金千元，她苦笑道，面對每項家庭開支有如千斤重，無一不感困擾。

至今梁太一家輪候公屋已長達五年，她並無所求，只盼政府可盡快安排「上樓」，轉換居住環境，還孩子一個健康的成長空間。

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邵家臻（右）和鄧家彪（左）早前一同探訪劏房戶（余俊亮攝） 應力爭推租管、租津政策 增建公屋治根​ 社福界立法會議員邵家臻探訪梁太後，感觸良多，坦言每一個劏房住戶背後都有一個故事，亦看到爭取政府立法設租金管制及派放租金津貼的重要。他提及，勞工及福利局局長羅致光曾說，上述建議會影響到人類行為和市場定律，但認為政府亦應為劏房居民着想，推行相關措施。 扶貧委員會成員鄧家彪亦指，梁太的丈夫獨力應付家庭開支，一周做足八十四小時，政府有責任多管齊下、同時推行租管及租津去援劏房家庭的燃眉之急，除外當局亦應增建公屋作治根方案。