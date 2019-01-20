劏房戶愈搬愈細蝸居40呎板間房　議員批香港住屋水平等同第三世界

本港逾廿萬名港人居於劏房，住屋情況水深火熱。有原居於劏房的單身男士慨嘆，遭業主以海鮮價加租迫遷，其後只能改租僅得40呎的板間房，獨對四面牆。有立法會議員批評，不少市民現居於惡劣居所，港人住屋標準落後，形同第三世界水平，要求港府盡快制定「適足住屋權」，保障港人居住權利。

梁先生現時居於40呎板間房，坦言環境惡劣，希望可盡快上樓。（洪嘉徽攝）

今年56歲的梁先生，本來居於劏房，惟遭業主加租兩成「迫遷」，無選擇下唯有愈住愈細。現時他以月租2000元，租住40呎的板間房，房間只容得下一張單人床及掛牆櫃，毫無活動空間，「一開門就喺床，完全唔想留喺度。」一屋八伙共用廚廁情況下，易起爭執，他坦言希望可盡快上樓，同時希望港府可立法作租金管制。

立法會議員尹兆堅指，不少港人居於惡劣居所，住屋標準形同第三世界水平，他又指，今屆政府的長遠房屋策略亦無提及如何改善居住環境，他認為，本港缺乏適足住屋權，難解決當下困局，認為應訂立硬指標追回落後，短期則應向不適切居所住户發放租金津貼，及制定租務管制。

房產發展研究中心創辦人姚松炎則認為，港人不僅面對愈住愈差、愈住愈貴情況，更缺乏住屋保障。他續指，不少劏房無窗，更有住户需於馬桶上煮飯，反映本港住屋惡劣，住户亦面臨業主隨時加租困境，不少個案更完全沒簽署租約，適足住屋權刻不容緩。

全港關注劏房平台將於今個月至3月期間，收集市民意見，冀推動港府落實基本居住標準。（洪嘉徽攝）

全港關注劏房平台今（20日）於銅鑼灣鬧市展出全港最細、1平方米獨立屋「米之戀」示範單位，諷刺本港住宅單位愈劏愈細，納米盤、龍床盤湧現，促請港府需按聯合國建議的「適足住屋權」，制定本港的基本居住標準，包括人均面積、租務管制等，從而作為長遠房屋政策目標。