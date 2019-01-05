【土地大辯論】收部分高球場影響傾生意？黃遠輝指誇大：我都有打

土地供應專責小組完成為期16個月的工作，早前向特首林鄭月娥提交報告。土供組主席黃遠輝今日（5日）出席港台節目《問責星期六》時，被問及有人批評收回部分高爾夫球場會影響商界洽談生意，他表示，小組諮詢期間備悉有關意見；又質疑只收回球場範圍內的粉錦公路32公頃土地，無礙球場發揮舉辦大型公開賽及商界「傾生意」的功能，「我本身都有打高爾夫球，差不多每年都去參觀公開賽，我清楚點樣舉辦……如果話咁就冇地方傾生意，係誇大咗。」

被問及有人批評收回部分高爾夫球場會影響商界洽談生意，黃遠輝表示，小組諮詢期間備悉有關意見；又質疑只收回球場範圍內的粉錦公路32公頃土地，無礙球場發揮舉辦大型公開賽及商界「傾生意」的功能。（資料圖片/盧翊銘攝）

節目期間有聽眾稱，不能狹窄認為使用高球場的人才是持份者，因球場關乎香港體育發展，所有人都是持份者。黃遠輝就指，就粉嶺高爾夫球場而言，雖然全部土地都是政府擁有，但有不同持份者在用地上建構和發展，強調每個選項上，都會涉及使用者，沒一個選項不會不影響持份者，但希望可以盡量作出平衡，「最少是兩個平衡，平衡發展和環境保護；另外就是達致大我利益時，照顧受到影響的小我。」

而被問及有意見指收回部分粉嶺高球場，會影響商界洽談生意，黃遠輝就質疑，「究竟是否少了32公頃，另外130公頃，粉錦公路以下的高球場，就完全無法發揮傾生意同公開賽嘅功能呢？」

黃遠輝同日出席商台節目時又提到，撰寫報告建議發展粉錦公路以東的高爾夫球場用地時，已備悉以往政府考慮發展新界東北時，聘請顧問撰寫的報告。黃遠輝說，該報告認為可於該32公頃土地興建4600個單位，而有人或質疑該地段供應的房屋數量少，但必須考慮到該片用地內用古樹等需保育部分，發展並非「推土機式」。不過，他相信在地盡其用原則下，實際能供應的房屋數目會比4600個為多。