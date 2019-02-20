非本地畢業生留港就業申請91%為內地人　3年來逾6600人取得居留權

保安局今日（20日）書面答覆立法會文件顯示，入境處過去3年共處理逾1.13萬宗內地學生申請延期逗留以留港就學，當中97%獲批，涉逾1.1萬宗。 至於「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG）的申請，去年有逾1萬宗，當中近91%申請屬內地居民；而在該政策下，整體而言，過去3年有6,606宗申請取得居留權。

按現行政策，就「來港就讀的簽證／進入許可的延長逗留期限」，由2016年至2018年，入境處共處理14,177宗申請，當中80%屬內地學生，有11,365人；自2016年9月起，屬非內地學生的申請有2,812宗。整體而言，共有13,760宗申請獲批，內地學生及非內地學士的獲批申請，分別有11,072宗及2,688宗。入境處沒有備存持學生簽證持續留港達7年人士提交的學生簽證續期申請及獲批數目。

就「非本地畢業生留港/回港就業安排」（簡稱：IANG）的申請和獲批數字，於2018年，入境處共接獲10,254宗申請，10,150宗申請獲批。接獲申請當中9,297宗涉內地居民，佔90%，並有9206宗獲批。而按該政策，由2016年至2018年，分別1979人、2172人及2455人取得居留權，惟當局未有備存有關申請人的原居地統計數字，故未能提供當中涉及內地居民的分項數字。

當局指，入境處按法律和既定政策審批簽證或進入許可申請及延期逗留申請，亦一直關注不法分子透過各種不法手段取得來港簽證或進入許可，處方不時突擊巡查，包括實地核實聘用公司等，以判斷申請人或其聘用公司所申報的資料是否屬實。

一經發現有不法行為，處方會依法宣布其簽證或進入許可無效，並將有關人士遣返原居地。即使有關人士已通常居於香港連續七年或以上並取得香港居留權，入境處均會依法取消其香港居留權，並遣返原居地。