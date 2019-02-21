【土地大辯論】政府將土供組「擺上檯」　7周成就永續粉嶺高球場

政府昨日（20日）正式回應土地供應專責小組報告，宣布於2023年局部收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地作建屋用途，但卻「極速」決定完全不考慮收回餘下140公頃土地。 這個引起社會強烈爭議、出現兩不討好的結局，原來只花了7個星期時間決定，惟卻辜負了15個月時間收集數以十萬計民意的土地大辯論。政府如果以為可以用「和局收場」解窘，無疑是自欺欺人。

↓土地大辯論結果懶人包↓

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土供組從無反對收回140公頃土地 被政府「擺上檯」

土地供應專責小組自2017年9月成立，至2018年4月26日展開公眾諮詢，更在同年12月31日向特首林鄭月娥遞交小組報告。花了15個月時間完成的報告，是經過梳理及考慮超過2.9萬份問卷、3,000個隨機抽樣電話調查訪問以及近7萬份公眾意見，並且根據由不同界別及背景小組成員所見所聞，以及他們累積多年的經驗、專業知識及視野而撰寫完成。

但其實在這份報告中，小組只是建議局部發展高球場32公頃，其餘140公頃則留待政府進一步研究，主要基於為求盡快發展高球場用地，小組不少成員如王坤等，都曾表明小組支持全面收回高球場，是「真收回」。

小組「提醒」竟變「放生」理據

事實上，小組報告第五章5.49段「長遠而言，是否有需要進一步發展餘下 140 公頃的粉嶺高爾夫球場用地作其他用途，小組認為政府有需要考慮重置球場的合適地點、重置所需的時間、對球場的生態及文物保育價值的影響，以及支援其他發展所需的基建配套等」，反映小組希望政府考慮發展140公頃土地時，亦要顧及要求保留高球場者提出的各項關注要點，因而要進行針對性研究。

然而，黃偉綸在昨日記者會上，卻巧妙地把小組提醒政府的關注，演繹為小組指出存在上述的限制，以另一種手法詮釋小組報告建議，於是在毋須再深入研究高球場餘下140公頃用地的問題後，便連同民政局檢討私人遊樂場用地的報告一併考慮，而主管體育政策的民政局自然傾向保留球場，政府因而作出放棄收回粉嶺高爾夫球140公頃用地的決定。

黃偉綸在「土地大辯論」一直表現低調，原來在最後回應才是「大贏家」。(資料圖片)

政府提交立法會文件亦指：「在長遠而言有其他土地供應來源的前提下，投放資源全面收回粉嶺高爾夫球場亦非良好政策及符合成本效益」，換言之，政府以32公頃土地尚可、再收140公頃土地卻不划算的神邏輯，在土地供應緊張的當下放生粉嶺高球場，供近2,000會員繼續揮桿作樂，莫視近27萬戶輪候公屋、21萬人蝸居劏房的苦況。

不過，既然單靠短中期3個選項所得土地也不敷應用，而政府口口聲聲認同土地短缺問題刻不容緩，為何卻為德不卒？全面收回不符成本效益的理據又何在？

黃偉綸表示，預計粉嶺高球場32公頃土地到2024年，可以變成熟地建屋。(李澤彤攝)

49天考慮粉碎十萬計基層「上樓」夢

土地供應專責小組主席黃遠輝昨晚回應《香港01》時表示，不評論黃偉綸回應的說法，只稱小組報告並非提出不發展140公頃土地的困難，而是要提醒政府考慮發展時，須顧及這些因素：「小組在諮詢期間，確實收到支持保留高球場人士提出的不少意見，故小組在報告中如實反映，但並不是要提出一旦發展會有若干限制，這不是小組的意思。」

黃偉綸在記者會上表示，決定放棄收回高球場其餘140公頃土地，用了7星期時間。小組花15個月時間，千辛萬苦掙到32公頃土地，但可興建照顧貧困基層住戶的房屋，可謂杯水車薪，實在只是一個卑微的訴求。而政府只需用49天，便放生使用140公頃土地的一眾權貴商賈，卻把數以十萬計蝸居斗室的基層「上樓」夢粉碎，絕對是情何以堪。