【土地大辯論】政府將於下午4時見土供小組　黃澤恩指民意清晰

有消息指，行政會議討論土地供應專責小組報告及民政事務局私人遊樂場地契約檢討報告後，接納有個優先選項建議。土地供應專責小組成員王坤今早（20日）在港台節目《千禧年代》時上透露，政府將於今日下午4時會與小組見面，到時便可知政府是否真是「照單全收」，惟未知政府會否安排記者會。 土地供應專責小組副主席黃澤恩出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，下午與發展局會面沒有具體議程，亦不知道會面時間長度，但指出土供組報告是主流民意，「政府全面接納都唔出奇」。

王坤表示會要求小組官方成員、發展局局長黃偉綸公開澄清及交代，政府是否已對個別選項率先表態作出決定。（資料圖片／梁鵬威攝）

王坤表示，土供組去年已交報告，不滿意政府拖延兩個月才回應，強調報告提到的選項都是中肯意見。他提到，自己當初考慮不想受委任，幾十年來肩負與房屋有關的公職，但多年來的房屋問題癥結在於土地供應短缺，故為了下一代而參與小組。他坦言，在過程中有不愉快，政府好少給予意見，將位置擺得太後，「係對小組唔公平。」對於林鄭早前「未必照單全收」的講法，黃坤形容是不堪入耳。

黃澤恩表示，下午會與發展局的會面沒有具體議程，亦不知道會面時間長度，但他指，土供組報告是主流民意，如政府全面接納亦不會感到意外，「政府全面接納都唔出奇」。（資料圖片/羅君豪攝）

黃澤恩表示，土供組的意見是基於民調，當中包括訪問3000名市民，認為民意很清晰政府很難挑戰，如政府視乎主流意見作出決定，全面接納土供組意見不會令人感到意外。

他又指，政府應該盡量協助粉嶺高爾夫球會，爭取使其能夠繼續符合舉辦國際賽事的標準，包括與國際高爾夫球會協商，解決賽事舉行時的交通和停車位問題。