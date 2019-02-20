【土地大辯論】公私合營未有框架　本土研究社：政府行拖字訣

土地供應專責小組於去年年底向政府提交報告，提出八大優先推行的土地選項，包括發展私人的新界農地儲備 ，並提及須引入一套公開、公平及透明的機制處理公私營合作的發展申請。不過，發展局局長黃偉綸於今日（20日）回應小組報告時並無就此有太多著墨，僅稱正就土地共享計劃擬訂具體準則。 本土研究社成員楊夏至質疑，政府行「拖字訣」，擔心難於短期內釋出相關的新界土地回應市民所需。立法會議員尹兆堅則質疑政府「暗渡陳倉」。

土地供應專責小組將發展私人的新界農地儲備列為八大優先處理選項。（吳鍾坤攝）

土地供應專責小組的報告內，將利用私人的新界農地儲備列為八大優先處理的土地選項之一。當中提及公私營合作模式能善用土地資源，不過因應社會對公私合營存有官商勾結的憂慮，故建議引入一套公開、公平及透明的公私營合作機制處理相關申請。政府不一定要設額外的法定機構處理，但須確保把關的機構有足夠的代表性及透明度。

發展局局長黃偉綸稱，將於下半年接受申請，但目前仍就有公私合營定立執行框架。（李澤彤攝）

黃偉綸料於下半年接受申請

不過，發展局局長黃偉綸今日回應小組報告時稱，於2018年的施政報告中提出「土地共享先導計劃」，以釋放私人新界農地作短中期的房屋發展。不過，他並未就此有太大著墨，僅稱正就計劃的執行框架訂立更具體的準則及細節，將於今年中向行政長官提交，目標於下半年接受申請。

黃遠輝：政府按照小組建議進行

而小組主席黃遠輝亦回應稱，政府現時的計劃方案與小組的建議無抵觸，甚至根據現時推展進度而言，大致上按照小組的建議進行中。

黃遠輝回應稱，政府現時的計劃方案與小組的建議無抵觸。（李澤彤攝）

本土研究社：政府行「拖字訣」

不過，本土研究社成員楊夏至批評政府於公私合營的著墨太少，質疑政府行「拖字訣」、「將市民有不滿的選項拖到最後先處理」，擔心短期內不能釋出私人農地以回應房屋需求。

他又稱，政府不停強調須就進一步制定計劃內容細節，如公私營房屋比例等，但其並非市民的著眼點，「回應唔到市民擔心有利益輸送的問題。」早前有質疑處理申請的土地及建設諮詢委員會，部份成員來自地產或工程界，難釋官商勾結之嫌，他斥政府並未有回應相關的質疑。他擔心計劃不能消除發展商與市民之間的利益矛盾，變相難以照顧市民所需。

立法會議員尹兆堅質疑政府「暗渡陳倉」。（資料圖片）

立法會議員尹兆堅則質疑政府「暗渡陳倉」，「無理由下半年推出計劃，𠵱家仲係白紙一張。」他批評政府現時仍未能釋除公眾疑慮，建議政府應盡快為公私合營訂立監察機制、制訂合作模式及公私營房屋的比例。