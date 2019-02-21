王坤狠批政府拒收高球場140公頃地：講得太死，隨時攬住死！

政府昨日回應土地供應專責小組報告建議，最受爭議的是只局部收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地作房屋用途，其餘140公頃卻表明無意收回，引起社會廣泛關注。一直爭取收回高球場建屋的土地供應專責小組成員王坤指出，小組報告是建議分兩階段全面收回粉嶺高球場，而140公頃土地收回的難度則需要政府研究，現時當局太快作出決定，殊不理想。 他批評，政府太快確定高球場餘下的140公頃土地毋須發展，是受到高球界強大壓力下被迫妥協，故要作出「平衡」決定。他又指，在土地供應情況嚴峻下，是太輕率的做法：「講得太死，隨時攬住死！政府唔應該講得太盡！」

身兼土地供應專責小組成員的公屋聯會前主席、前房委會委員王坤。（資料圖片）

曾表明政府不收回粉嶺高球場發展便會辭職的王坤，今早(21日)接受《香港01》訪問時表示，收回32公頃用地只是個人底線，他仍然支持全面回及研究重置高球場。

王坤又指，政府聲稱全面接受小組建議，但他留意到部份選項如近岸填海中的馬料水及青衣西南暫緩推展；而小組諮詢公眾期間，曾提出各選項短中期可覓土地目標，其中如私人遊樂場地為60公頃，但政府昨日只表明局部收回粉嶺高球場32公頃用地，他質疑當局會否「走數」：「其餘28公頃去咗邊？係咪係會收其餘會所嘅場地，政府係咪要交代？」

對於政府「放生」高球場，更把32公頃用地續租至2027年，王坤指當局此舉極為不智，可謂作繭自縛：「政府根本要加快規劃程序，把可以同期做的全部一同執行，收回土地可以更靈活部署，難道有需要做土地勘探時，還要等3年後才進行？」