【土地大辯論】高爾夫聯盟斥犧牲小眾運動　黃遠輝：沒有無痛選項

發展局昨日（20日）宣布，決定局部發展位於粉錦公路以東的32公頃粉嶺高球場作房屋用途，並以公營房屋為主。香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂及土地供應專責小組主席黃遠輝，今早（21日）同場出席商台節目，其間就收回32公頃土地的決定「交火」。 劉家樂批評，小眾運動在「公投」的情況下，必定會成為少數。黃遠輝則回應指，並非要完全犧牲高爾夫球運動或高爾夫球會，但「無一個選項是無痛」。

政府決定局部收回粉嶺高爾夫球場興建房屋。（資料圖片／黃永俊攝）

黃遠輝表示，對於政府全盤接納小組的報告建議感到高興，他形容：「社會是公道地做抉擇，政府全盤接納是還社會一個公道。」

劉家樂聽到黃遠輝提及「公道」後，他隨即提出質疑，指香港的高爾夫球運動是小眾文化，而小眾運動文化在「公投」的情況下，必定會成為少數、必定會輸，他直斥：「邊個大聲邊個惡？」

黃遠輝回應指，並非要完全犧牲高爾夫球運動或高爾夫球會，但「無一個選項是無痛」，目前是尋求平衡、尋求解決辦法。

黃遠輝表示，自己有參與高爾夫球運動，亦有觀賞過粉嶺高爾夫球場的國際賽事；他發現，當局決定收回的32公頃土地，賽事期間主要用作停泊車輛用途。他又表示，土供組沒有與高爾夫球賽事主辦機構溝通，但相信透過調整難度、整合場地，亦能繼續在香港舉辦高爾夫球國際賽事。