【沙中線】24票贊成、30票反對　立法會否決用特權法查紅磡站醜聞

港鐵沙中線工程屢爆醜聞，立法會今日(21日)繼續辯論由公民黨立法會議員陳淑莊提出動議，引用立法會權力及特權法成立專責委員會，調查沙中線紅磡站工程，包括北面、南面隧道及列車停放處缺失施工紀錄及擅改圖則。議案最終在建制派護航下，以26票贊成、30票反對、4票棄權分組點票下遭否決。

陳帆表示，政府將嚴肅更進沙中線工程問題，並承諾「不安全不開通」。(資料圖片)

民主黨立法會議員林卓廷形容港鐵為「Most Terrified Railway（最恐怖的鐵路）」，又指沙中線工程問題被揭發，相關的施工紀錄突然消失，質疑是被「毁屍滅跡」。同時，林斥建制派以會期不足反對支持特權法。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，獨立調查委員會經已擴大職權範圍，警方亦展開刑事調查，反駁「反對派」議員不斷動議引用特權法調查事件是「博見報」，加上立法會的會期只剩一年多，故立法會未必有足夠時間查找真相。

陳帆：嚴肅更進、「不安全不開通」



運輸及房屋局局長陳帆承認，沙中線工程令社會及立法會失望，會反思問題。惟政府在處理事件上經已開誠布公絕無隱瞞，且透過警方重案組徹查缺失施工紀錄，又擴立了紅磡站獨立調查委員會的職權範圍，相信委員會在8月底提交報告前，立法會毋須引用特權法調查事件。

陳帆續指，政府必定會嚴肅更進，並就沙中線紅磡站以外其他車站進行審核，確保車站結構符合安全，強調「不安全不開通」，並會追究承建商及港鐵的責任。