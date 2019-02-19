【沙中線】行會批准擴大範圍查施工紀錄缺失　延至8月底交報告

沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，因應紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處，合共有逾六成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失，部分由鋼筋搭接的接駁位置亦擅改為螺絲帽連接。行政長官會同行政會議今日（19日）批准擴大獨立調查委員會職權範圍，將上述發現的新問題納入調查範圍內；並批准延遲向行政長官提交報告的期限，至今年8月30日或行政長官會同行政會議准予的時間。委員會若認為合適，可根據其委任條款，就調查的任何範疇提交中期報告。

行會批准擴大沙中線紅磡站調查委員會職權範圍。（資料圖片）

承認部分工程與政府接納的設計、圖則有偏差

行政署今日（19日）公布，港鐵沙中線項目合約編號1112下的北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處工程，近期發現部分必備的工程相關文件紀錄缺失，亦可能有部分已進行的工程與路政署或建築事務監督所接納的設計、圖則或繪圖有偏差。

涉及的3個工程位置，即北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處，與調查委員會現時進行的調查所涉及的工程，即紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程，屬同一份工程合約。

增檢視有無紀錄缺失、港鐵制度漏洞

調查委員會改稱為「沙田至中環線項目紅磡站擴建部分及其鄰近的建造工程調查委員會」，即時生效，以反映其擴大的職權範圍。

擴大職權範圍後，就工程問題方面，在北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處的建造工程，會調查與紥鐵工程或混凝土工程相關的任何問題、情況，包括但不限於任何未有為該等工程妥當地進行巡查、監督或備存文件紀錄的情況，以及未有為物料妥當測試並記錄的情況等，箇中原因及是否已採取糾正措施等。

在紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程，就紥鐵工程，引起公眾安全方面的關注，以及任何其他工程的事實和情況進行調查。

另外，會檢討政府的監察和規管機制，及港鐵現行的相關制度，包括港鐵的項目管理和監督制度、品質保證和品質控制制度、風險管理制度、工地施工監督和控制制度及程序、通報政府的制度、內部溝通及與各持份者溝通的制度和程序，以及其他相關制度、程序和做法在各有關方面是否完備，以及其執行情況。

委員會可提交中期報告

委員會主席兼委員夏正民及委員會委員Peter Hansford教授，熟悉事涉工程合約的實施事宜，以及推行沙中線項目所採用的「服務經營權」模式，由於調查範圍擴大，行政長官會同行政會議批准將調查委員會向行政長官提交報告的期限再次延展，至今年8月30日，或行政長官會同行政會議准予的時間。委員會若認為合適，可根據其委任條款，就調查的任何範疇提交中期報告。