【沙中線】報道：港鐵曾審核禮頓紅磡站文件　無提RISC表格缺失

港鐵沙中線工程繼被揭鋼筋接駁懷疑造假，政府早前再公布，紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處發現有四成「檢查及測量申請表格」（RISC表格）施工紀錄缺失。 《明報》今日（20日）引述消息報道，指港鐵於2016年及2017年，曾審核承建商禮頓的紅磡站工程合約內要求的文件，當中包括列車停放處的RISC表格，惟當時並無提及有缺失，更稱禮頓有「有合理的文件控制（reasonable document control）」。

陳淑莊將動議引用特權法，調查紅磡站部分施工紀錄消失的問題。（資料圖片／李澤彤攝）

報道引述消息指，港鐵曾於2016年派遣品質保證工程師，審核禮頓在紅磡站列車停放處及部分項目工程，內容包括檢查RISC表格。相關份審核報告形容，禮頓「有合理的文件控制，及在設計及施工過程有可追溯的紀錄」，而報告中提及的數項文件問題均與RISC表格無關。

港鐵隨後於2017年就紅磡站新建成部分進行類似審核，亦無提及RISC表格的相關問題。

公民黨立法會議員陳淑莊早前動議，立法會應根據據《權力及特權條例》成立專責委員會，以調查沙中線工程合約編號1112「紅磡站擴建工程及列車停放處建造工程」下，紅磡站擴建工程的北面連接隧道、南面連接隧道和列車停放處的施工紀錄不完整，以及未經政府同意而作出工程改動的問題。議案將於今日的立法會大會表決。