【沙中線】陳帆稱RISC表格缺失並不尋常　有責任徹查　撥亂反正

港鐵沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，繼涉嫌剪短鋼筋，之後又有逾六成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失。運輸及房屋局局長陳帆今日（20日）於立法會回應議員質詢稱，按港鐵原有的項目綜合管理系統，本身RISC Form有一式四份，有足夠監管，但相信現時操作上有非常嚴重問題，直言：「依家做法係非常唔理想」，又形容為「並不尋常」。他表示，自己有責任徹查事件，撥亂反正，追究責任。

沙中線紅磡站屢被揭醜聞。(資料圖片)

陳帆表示，根據港鐵的項目綜合管理系統，部分建築工序中會安排「關鍵檢查點」，承建商在完成一項工序後，需向港鐵提交RISC Form，然後經港鐵檢查及批准後，方向展開下一項工序。他又稱，RISC Form原有一式四份，經過四層審計與確認，先可產生一個「Barcode（條碼）」，安排石屎供應商灌石屎，並供之後檢驗石屎質量。

實政圓桌立法會議員田北辰批評，實際執行上，石屎供應商毋須得到港鐵確認，就可灌石屎，直指安排是「荒天下之大謬」。陳帆承認，實際施工時的情況並不尋常，「依家做法非常唔理想」，未能充分監察情況，但強調「系統本身無問題，係操作上有問題」。

運輸及房屋局局長陳帆表示，會徹查事件，撥亂反正。(資料圖片)

民主黨立法會議員林卓廷又質問陳帆，會否因沙中線接連出現工程問題，而引咎辭職。陳帆表示，身為港鐵董事局成員，其責任與其他成員一樣，負責港鐵的整體策略、財務等；至於日常事務，包括施工質量，由港鐵管理層負責。他續稱，自己有責任徹查事件，追究涉事責任，並指政府會「採取積極措施，撥亂反正」。

陳帆：會躬身自省

經民聯立法會議員石禮謙又問及陳帆，會否要求審計署行使其職權，檢視官員於事件中的責任。陳帆表示，會躬身自省，有需要時會尋求其他部門協助。