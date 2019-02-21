【秘魯挾持】兩香港團遊南美遇劫匪闖酒店　領隊：聽到6至8響槍聲

秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica當地周二（19日）晚，遭約十名委內瑞拉和哥倫比亞劫匪持槍搶劫，多名旅客被綁架，及一名當地導遊遭槍殺。事發時，酒店有兩個香港旅行團入住，來自捷旅假期及專賞假期，共有41名香港旅客及領隊。香港旅議會指，目前所有人安全，但有港人分別被搶去護照及銀包，駐秘魯的中國總領事館現正提供協助。 尊賞假期總經理胡宇緯向《香港01》表示，酒店遇劫時，團友已用膳完畢並悉數返回房間，加上酒店房間較為分散及遠離大堂，故部分遊客未覺有劫案發生。該團的領隊當時則相對接近案發現場，聽到6至8聲搶聲，事後亦即時確認團友安全情況。

發生搶劫案位於秘魯的酒店Inkaterra Reserva Amazonica，環境舒適，內部裝修豪華。（Inkaterra Reserva Amazonica網站）

持槍劫匪夜闖酒店 當地導遊遭槍殺

秘魯馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios）的茵卡特拉雷瑟瓦亞馬遜酒店（Inkaterra Reserva Amazonica），當地20日（周三）發出新聞稿指，案發約在晚上8時20分，一班持槍匪徒闖入酒店禮品店，酒店經理珀西·科帕（Percy Ccopa）及其團隊將酒店中53名客人帶到安全地方。不過，一名當地導遊萊昂（Elías León Huamaní）遭到槍殺斃命。

據了解，當時有兩個香港旅行團下榻該酒店，包括尊賞假期34天南美遊的20名旅客及1名領隊，以及捷旅假期27天南美遊的19名遊客及1名領隊，合共41名港人。旅議會總幹事陳張樂怡回覆《香港01》表示，捷旅假期的一名旅客於事件中被搶去護照，另一名團友則被搶去銀包，目前所有人均安全。

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有團友受警嚇 事故後繼續餘下行程

尊賞假期總經理胡宇緯則向《香港01》表示，旅行社已聯絡該團領隊了解事件，當時領隊安排團友於晚上6時至7時晚膳，劫案發生時大部分團友已用膳完畢及悉數返回房間休息，而領隊則留在餐廳附近，離大堂相對較近。直至當晚近9時，一班匪徒闖入酒店劫去金錢及貴重物品，領隊亦聽到6至8下槍聲，而餐廳附近仍有數名遊客逗留。

他續指，由於該酒店房間延伸分佈於亞馬遜森林內，及多是平房式，遠離酒店大堂，故部分遊客並未感覺有劫案發生。他表示，其後領隊已向所有團友了解情況，確保均安全，惟部分團友受到驚嚇。該團的34天南美遊，目前行程第13日，團友現時正繼續餘下行程。