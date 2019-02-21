【秘魯挾持】遇事香港團正遊覽亞馬遜　34天暢遊南美團費逾10萬元

本港兩個旅行團共41人於秘魯旅遊期間，所入住的酒店被十名歹徒持槍搶劫。根據涉事的捷旅假期和尊賞假期兩間旅行社的資料，兩個旅行團均計劃在當地住宿兩晚，遊覽亞馬遜森林、河流，參觀在樹林間的吊橋等。兩個旅行團其他焦點行程包括：前往秘魯馬丘比丘、玻利維亞「天空之鏡」烏尤尼鹽湖、里約熱內盧巴西嘉年華等。其中行程較「短」的捷旅27天團，每人團費連服務費超過13萬元。 另外，根據保安局旅遊警示資料，涉事的秘魯，以及行程涉及的玻利維亞、阿根廷、巴西和智利，保安局均沒有發出任何旅遊警示。

根據捷旅假期網上資料，該公司的27天南美四國（秘魯、玻利維亞、阿根廷、巴西），團費123,998元起，另需繳交7,970元機場稅及燃油附加費、全程服務費4,320元，合共136,288元。公司於單張特別標榜入住出事的酒店可「室內近距離靠近原始森林」。

玻利維亞天空之鏡是不少旅人的終極bucket list，今年為港人帶來好消息。圖片來源：gettyimages

旅行團於2月14日出發，原定3月13日返抵香港。旅行團先花2日時間由香港出發前往經荷蘭前往秘魯首都利馬，然後參觀納斯卡神秘線條，並於第6日前往參觀亞馬遜森林秘境以及樹海吊橋，並入住出事的酒店。旅行團原定第7日行程將乘船遊雨林河谷、在雨林內垂釣和尋找鱷魚蹤跡；翌日離開亞馬遜森林乘船往馬爾多納港轉乘內陸機往庫斯科，參觀當地印加帝國的遺跡。

+ 2

南美國家治安一般 惟保安局未發外遊警示

至於另一個涉事的尊賞假期34天南美五國團，於2月7日（年初三）出發，原定3月13日返抵香港。根據旅行社資料，旅行團於行程的第13至14日入住出事酒店。旅行團由香港出發往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，先後遊覽市內、復活節島和智利等多個景點。旅行社在當地行程包括乘獨木舟遊湖、前往樹海吊橋、跟隨生態導遊到沼澤尋訪巨蟒等；預計之後轉往庫斯科參觀印加遺跡。

雖然今次有曾經到南美旅遊的港人指當地治安一般，但根據本港保安局的外遊警示制度，當局並沒有向南美國家發出任何外遊警示，反而不少港人的熱門旅遊目的地，例如泰國、印尼、馬來西亞、英國等，現時則處於「有威脅跡象」的黃色警示狀態，至於紅色警示，即「有明顯威脅」的，包括埃及、黎巴嫩、巴基斯坦及土耳其（東南部省份），而唯一一個黑色警示，即「有嚴重威脅」，港人不應前往的則是陷入內戰的敘利亞。