【秘魯挾持】旅遊達人項明生：秘魯「警黑合作」嚴重　三招保平安

秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica當地周二（19日）晚發生搶劫案，一班委內瑞拉和哥倫比亞劫匪到酒店內搶劫，旅議會總幹事陳張樂怡回覆《香港01》查詢證實，本港有兩個旅行團，共41名港人，當時正身處該肇事酒店當中，所有人目前均安全，惟有港人分別被搶去護照及銀包，駐秘魯的中國總領事館現正提供協助。 旅遊達人項明生曾於秘魯旅遊兩次，皆能「全身而退」，他坦言是「好彩」，因為他曾有朋友到當地旅行遇劫。除了要時刻保持警覺之外，亦要懂得「變裝」成當地人及隱藏財物，才得以確保人身安全及避免財物損失。

「旅遊達人」項明生（右）教路，想安全地於秘魯旅遊，首先於當地「放低一些錢」，到服裝店變身秘魯人。（項明生提供）

友人曾被搶劫 毒梟覬覦特區護照

旅遊達人項明生曾7度到南美洲旅行，其中兩度遠赴海拔較高的神秘國度秘魯旅行。他表示，秘魯的治安並非為南美洲中最差，起碼較鄰近的巴西及哥倫比亞好一點，但以當地首都利馬為例，街上不時有見到持機關槍的警察巡邏，加上當地居民亦能持有槍械，故手無寸鐵的遊客更要注意人身安全：「香港人去得多日本、韓國，想去得叼轉啲去南美，但就真係唔好當秘魯係日本咁安全架！」

他分享說，曾有朋友於當地被搶相機、亦曾有單獨到當地旅遊的男性友人，甫到埗被接載他到市區的的士司機持槍搶去所有財物，之後該黑的司機有「良心」地退回衣服等雜物給他，顯然是針對遊客的貴重財物的慣匪：「當地好多人知香港護照有多地免簽證，可以（在黑市）賣到好價錢，好搶手，另外，相機、手提電話同銀包都係目標。」據知，不少哥倫比亞劫匪將護照出售或自用，主要用作走私或毒梟借假身分到美國或歐洲販毒之用。

項明生（右一） 形容，秘魯人也十分友善好客。（項明生提供）

當地貪腐嚴重警黑合作 私人酒店無「特別保護」

項明生又說，秘魯有多項文化遺產，旅遊業較不少南美地區發達，但當地政府亦存在貪污腐敗問題，部份地區的黑幫組織與警方勾結，形容是「警黑一家親」，作為遊客要加倍小心。根據國際組織透明國際編製的2018年清廉指數，秘魯在183個國家和地區中排名114，遠低於香港的18位和中國內地的90位。

「尤其酒店要選擇啲當地政府組織嘅，相對比較安全。」項明生相信，今次肇事酒店為私人管理，並無「特別保護」，加上為秘魯邊境亞馬遜森林附近，劫匪更易於行動。

「天空之城」為秘魯著名景點之一。（項明生提供）

如果真的想到當地旅行，基於安全考量應該自由行還是參加旅行團？項明生表示，當地不少劫匪為有組織行動，相信早已到酒店「踩線」，中招不分自由行還是團客，因為當地歹徒會針對中國人下手，見到黑頭發黃皮膚且衣著有別當地人，就覺得是「好有錢嘅『羊牯』」。

但是，作為精明旅客，想在秘魯玩得安心，項明生則傳授自保三招，首先是香港人的日常衣著會在當地顯得突兀，因此最好甫到當地便即時購入及穿著當地民族服，因為「當地有百幾萬中國南方而來嘅華僑，只要你著到同佢哋一樣，其實分唔到嘅」。

其次是將背包等財物盡量鎖在旅館，避免有太多貴重財物跟身；至於第三招則是，外出時盡量不要孭背囊，否則一眼就會被看出是遊客，最理想是將隨身物品放在外觀平平無奇的環保袋「低調啲咁就最安全啦！」