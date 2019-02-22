【新居屋2018】裕泰苑大單位「筍盤」12.7萬上車　向東戶或望山墳

今期居屋價單昨日(21日)出爐，當中樓王凱樂苑高層單位固然備受矚目，惟價格之高未必人人可負擔。而三個屋苑中，以東涌裕泰苑低層細單位售價最低，僅售118萬元，綠表客以5.9萬首期即可上車。雖然單位面積僅287呎，屬今期居屋中面積最小的單位之一，不過相對於市區的「龍床盤」面積仍多接近一倍，相信仍可吸引不少買家考慮購買。 至於面積最大的B座14室，為屋苑少有的三房單位，售價介乎254.1萬至308.8萬元。部份屋苑向東高層單位，或有機會望到山墳；而低層單位亦可能受樓下垃圾收集站影響。值得注意的是，入場價單位於低層，加上樓下為兒童遊樂區，住戶入伙後或容易受噪音滋擾。

B座14室的大單位對正垃圾收集站。（房委會網站）

東涌裕泰苑共有兩座大廈，A座40層及B座38層，大部份每層有16個單位，合共提供1,226個單位。屋苑單位價格介乎118萬至313.8萬元，實用面積由278至572平方呎。另外，今期居屋的樓書亦加入屋苑的預計落成日期，而裕泰苑的落成日期為三個屋苑中最遲，預計要到2021年1月31日落成。

入場價單位面積較「龍床盤」大一倍

近期市區的劏房盤眾多，當中以「龍床盤」聞名的屯門新盤菁雋中，實用面積131呎的單位售約285萬元，每一層更有33個單位。今期居屋的三個屋苑中，售價最低的裕泰苑B座1樓7室，售價為約118萬元，平均每呎售4,115元，較菁雋低逾160萬。

雖為今期居屋中實用面積最小的單位之一，僅得287呎，不過裕泰苑細單位仍較部份劏房盤大近一倍，加上每層僅分為16個單位，相信仍吸引不少中籤者選購。值得注意的是，由於單位於低層，加上裕泰苑毗鄰裕東路，住戶或可能受噪音影響。而且部分低層單位於屋苑兒童遊樂區附近，或許同時受聲浪影響。

254萬元可購三房兩廁大單位

相對於其餘兩個屋苑，裕泰苑的單位面積平均較小，而實用面積最大的為B座14號單位，有572平方呎，售價介乎254.1萬至308.8萬元，白表買家以約25.4萬即可上車，而綠表僅需12.7萬元。該屋苑大單位與同區的私人住宅價格，相距接近一倍，以海堤灣畔約500呎單位為例，上月成交價便介乎628萬至650萬元。

雖以較低價格可享三房兩廁的大單位，但準買家需留意屋苑B座14號單位下方為垃圾收集站，加上旁邊為裕東路，低層住戶容易受臭味及噪音影響。同時，B座單位正向東面，高層住戶可享山景，但須注意山上亦有為數不少的零散山墳。