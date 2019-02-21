【單車違泊】多個部門聯合行動　元朗區去年檢走逾二千輛單車

元朗區不少居民都會使用單車，以接駁交通樞紐，惟區內泊位不足，令單車違泊問題愈見嚴重。有區議員認為政府各部門多年來沿用的執法方法，未有效阻嚇違泊行為，提議引用《簡易治罪條例》，處理單車違泊問題。

「因為元朗區主要的經濟活動都在市中心，不少住在村的市民會使用單車，到市中心工作或轉車。」元朗區區議員黃卓健指，因為區內單車泊位不足，以致不少居民隨手將單車停泊在路邊，故除了運輸署的指定泊位外，行人天橋、巴士總站及西鐵站附近都會見到大量違泊單車的蹤影，加上早前共享單車興起，單車「周街泊」的問題變得更嚴重，甚至出現阻街情況。

元朗區區議員黃卓健指，由於區內單車泊位不足，不少居民都會隨手將單車停泊在路邊。(黃卓健提供)

不單止有單車停泊在四處，亦有單車長期霸佔指定泊位，「很多人都不知道只可停泊24小時，甚至有人發現單車有破損，就會不拿走，直接棄置於停泊處。」違泊問題遲遲未解決，黃卓健與聯同同區區議員，動議執行《簡易治罪條例》，清理阻塞主要通道的單車。

加上早前共享單車興起，單車「周街泊」的問題變得更嚴重，甚至出現阻街情況。(黃卓健提供)

元朗區單車違泊情況嚴重，令區議會將處理此問題列入地區主導行動計劃，故有地區民政事務專員統籌各個部門作聯合行動，惟黃卓健指過往兩、三個月才有一次聯合行動，認為此做法守舊，「四個部門一定要聯合行動，每次都勞民傷財，浪費時間。」而根據現行的政策，地政署、食環署及警方作出聯合行動，清理違泊單車時，地政署會引用《土地﹝雜項條文﹞條例》，將違泊單車行為視為佔用未批租政府土地，會在單車上貼上通知書，要求車主在24小時內將單車移走，否則署方將清走有關單車。

然而，發出了通知書亦不代表問題得以解決。黃卓健指，部門在發出通知書後隔天才會作出行動，而多數市民放工就會取回單車，故無法起阻嚇作用。他又指，有時候好心的市民幫忙清走單車上的通知書，隔天執法部門見到單車上無通知書，就無法採取行動：「我們問過警方，原來這樣做不會有刑責，不會票控這些『好心人』，一來沒有足夠證據，二來通知書不算是財物。」

有別於地政署發出的 「霸佔官地」通知書，《簡易治罪條例》中的「在公眾地方造成阻礙」一章列明，任何人無合法權限或解釋下，留下任何物品，而對公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可能會被罰款$5,000或監禁3個月。

《簡易治罪條例》列明，任何人無合法權限或解釋下留下物品，對公眾地方的人或車輛造成阻礙，可能會被罰款或監禁。

不過，黃卓健亦承認，《簡易治罪條例》中阻礙的定義有爭議空間，在處理違泊問題上未必起到很大作用。「如果在一條寬闊的路上放置單車，沒有阻礙行人，就無法引用《簡易治罪條例》。」但他說使用此條例是「有好過無」，希望日後立法會可以修改《簡易治罪條例》的附例，及為條例中的「阻礙」訂下更仔細的定義。長遠來說，他認為可參考日本做法，興建地下單車場，以解決區內單車泊位不足的問題。

警察公共關係科回覆，就區內違例放置單車的問題，元朗警區去年與相關部門採取聯合行動共52次，檢走的違例停泊單車共有2081部。