【秘魯挾持】兩港人遭搶劫銀包及護照　保險業：提證明可索償旅保

秘魯東部豪華酒店於當地星期二晚上發生持槍行劫案，有兩個本港旅行團入住涉事酒店，其中兩名團友均有財物及證件損失。香港保險專業人員總會會長張偉良指，一般旅遊保險原則上均作賠償，但有上限，提醒受影響人士緊記保留相關財物單據，另如於事件中受傷，亦可向保險公司提出索償。

有當地電視台播出酒店閉路電視片段，可見多名歹徒在酒店內搜索，有疑似員工（右下角穿白衣者）遭挾持。（片段截圖／資料圖片）

張偉良指解釋，只要出示損失財物證明，例如找換店收據或電腦發票，一般可以申索損失，但賠償上限隨保險公司各異，總賠償額大約介乎1.5萬元至2.5萬元，其中現金保障保障較少，一般以4千元至6千元封頂。

他又指，外遊時如遺失物件，應向當地警察局報案，並告知對方損失財物金額，再索取報案紙或相關證明，待回港後向保險公司提交索償申請，惟不同國家落案形式未必一樣，能否成功領取證明文件，報案時需向當地局方了解。

如遇受傷亦可索醫療賠償

他補充，今次事件受影響旅客如遇受傷，亦可申索醫療賠償，同樣需於當地備案及索取醫療報告。

涉事酒店曾於2013年，獲雜誌《National Geographic Traveler》選為全球25間最佳生態酒店之一。（資料圖片）

根據保安局旅遊警示資料，涉事酒店所在的秘魯，以及行程涉及的玻利維亞、阿根廷、巴西和智利，保安局均無發出任何旅遊警示。張指，各保險公司對不同程度的旅遊警示，有各自的保障範圍，例如有公司規定紅色旅遊警示，只可申償一半賠償，提醒旅客出發前了解清楚，及按所需購買旅遊保險。

外遊失護照要當地報案 索警察報告副本

另外，據政府網頁，如在外遊時遺失香港特區護照或簽證身份書，應向當地警方報告，並索取一份警察報告副本。然後與中國駐當地使領館聯繫，並要求補領旅行證件。港人可致電香入境處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線(852) 1868尋求協助。

本港兩個旅行團共41人於秘魯旅遊期間，所入住的豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica，被10名歹徒持槍搶劫，多名旅客被綁架，包括中國及美國人，最終兩人死亡，香港旅議會總幹事陳張樂怡證實，該41名港人目前安全，其中1人被搶去護照，另一名團友則被搶銀包。