【秘魯挾持】入境處接一港人求助　尊賞、捷旅南美團單張下架

周二（19日）晚上，秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica，突然遭約十名歹徒持槍搶劫，多名旅客被綁架包括中國和美國人，造成兩人死亡。初步所知，酒店有來自香港的旅行團、共有41名中國籍遊客，包括尊賞假期、捷旅假期的旅行團。香港入境處回覆查詢指，就秘魯一酒店發生搶劫案，接獲一名港人遺失證件的求助。據了解，事件中涉及的港人均安全。香港01記者今午（21日）到有關旅行社了解，職員指年尾才有前往當地的旅行團，因此單張已「下架」。至於永安旅遊南美旅行團，原訂於復活節出發的當地團，很大機會因報名人數不足，而不成團。

入境事務處發言人回覆指，就秘魯一酒店發生搶劫案，處方接獲一名港人遺失證件的求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐秘魯共和國大使館及香港旅遊業議會了解情況，並協助辦理所需的緊急證件。據了解，事件中涉及的港人均安全。入境處會繼續與公署、大使館、旅議會及當事人保持聯繫，跟進事件，並按其意願提供一切可行協助。 在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868。

至於永安旅遊仍有南美旅行團，香港01記者向職員查詢，該個旅行團於4月14日復活節期間出發。（潘安奇攝）

兩旅遊社暫未見 未出發旅客到場查詢

香港01記者到「尊賞假期」位於荃灣的分店了解，旅行社門外沒有擺放南美團的單張。職員指由於季節性問題，因此未有提供南美團旅館團資料，需要待年底才有當地團。至於捷旅假期銅鑼灣分店，同樣暫未見有旅客到場查詢。記者見店內擺放單張，有一團19天中南美洲團，會前往秘魯。不過職員指，由於三月南美團已滿額，因此需至今年11月及12月才有團前往當地。

永安旅遊南美旅行團 或無人報不成團

至於，永安旅遊仍宣傳單張印上「南美洲14天」旅行團的資料，行程包括巴西、秘魯及阿根廷，並指該團於4月14日復活節期間可以出發。香港01記者以顧客身份向職員查詢，職員翻查電腦紀錄後，發現未有太多人報名，很大機會不成團，並指南美洲旅行團通常在聖誕節及新年期間才得以成團。有港人旅客則表示，由於秘魯團價錢太貴，加上二月及三月為當地旅遊旺季，故未有考慮參加，「年紀大想去啲舒服啲嘅地方！」

旅客：未有就挾持事件卻步

旅客李太表示，她很少光顧捷旅假期，由於該旅行社團費貴約＄5,000，惟認為服務不錯，「質素好，一分錢一分貨，食嘢都好啲！」她稱，由於年紀大不想太辛勞，暫未有計劃到秘魯；而葉太將到土耳其旅行，她指曾參加捷旅團，並有購買旅遊保險，因此不太擔心人生安全，「南美不嬲冇咁安全，總之去邊都要小心！」她表示下次會考慮到秘魯旅遊，她明言不會因為挾持人質事件而卻步，「跟團應該冇問題！」