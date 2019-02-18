深圳灣公路大橋斷纜　中科稱不可能鏽蝕　批工程人員「求本忘利」

深圳灣公路大橋日前被發現橋內6條「外置預應力鋼纜」的其中一條折斷，初步估計是鏽蝕所致。屬港鐵沙中線分判商之一的中科興業於Facebook發帖文，批評今次折斷的鋼纜屬於外露的應力鋼纜，理應包圍在特製膠管內，再灌入特製英泥漿，在雙重保護下不可能會出現鏽蝕。 中科又指，香港大型承建商在過去幾十年間，已掌握及曾參與技術該建築方法，但少有真正認識細節，批評香港工程人員「求本忘利」。中科興業直言，如路政署發現折斷部份嚴重鏽蝕，便是99.99%為承建商的監工、或分判商的施工、或顧問公司的督工責任。

深圳灣公路大橋發生鋼纜折斷事件。（資料圖片）

高鐵紅磡站分判商中科興業的董事總經理潘焯鴻，在中科的Facebook專頁發表署名文章，指香港建造業議會及工程師學會，理應代表行業，但兩會在今次事件上保持箴默，又批評工程師學會在毫無技術論證下，莽說紅墈站結構安全，讓人們覺得建築界難以信靠。

潘焯鴻指出，涉事鋼纜為外露的應力鋼纜，理應先包圍在HDPE特製膠管內，再灌入特製英泥漿雙重保護，故不可能出現鏽蝕。（中科興業圖片） 不可能出現鏽蝕 潘焯鴻指出，深圳灣大橋落成僅11年，認為是次鋼纜折斷與建造時期在應力 （post-tensioning）的設計、承建商的施工、物料及其監督檢驗、工程顧問公司的監督和遇事處理等關係密切，較建成後的保養維修工作更重要。 他又指，今次折斷的鋼纜，是連接預制橋段組件（Bridge Precast Segment）的應力鋼纜。今次出事折斷屬於外露的應力鋼纜，理應先包圍在HDPE特製膠管內，再灌入特製英泥漿雙重保護，故不可能出現鏽蝕。 他指出，若路政署發現折斷部份嚴重鏽蝕，將是99.99%是承建商的監工、或分判商的施工、或顧問公司的督工責任。不過，若路政署公布不準確，即鋼纜並非因鏽蝕而導致折斷，便有可能是設計或纜材出現問題。

分判商中科興業的董事總經理潘焯鴻。（資料圖片）

批評本港工程人員得過且過

潘又指，無論是內置或外露的應力鋼纜，於增加應力這工序施工時，時常會因應力鋼纜設計失誤等問題而折斷。他又說，該建築方法由法國承建商開創及引入香港，第一個本港的應用工程為觀塘繞道。因此，過去幾十年，香港大型承建商已基本上掌握及參與技術。

他批評，即使香港工程人員曾參與，但少有真正認識個中細節。批評相關人士「營營役役」、「求利忘本」、「得過且過」的心態，令整個行業地位偏低及沉淪的原因。他認為，這是安全問題，並不應逃避及杜門株守。