【大灣區】綱要倡港澳教師到內地任教　葉建源直言吸引力不大

國務院於周一（18日）公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，在教育方面，綱要提出研究開放港澳中小學教師、幼兒教師到廣東考取教師資格證並任教。 教育界立法會議員葉建源指，香港教師到內地學校工作的情況早已出現，但是以外藉老師身份工作。若果日後政策讓港人老師在內地公營學校工作，由於中港兩地教師薪金差距大，料對港人吸引力不大。

葉建源直言建議本地教師到內地工作的做法吸引力不大。（資料圖片）

教育界立法會議員葉建源出席港台節目《千禧年代》提到，綱要提出的多個方向，如港人子女到內地讀書、院校合作等，其實在過去早已發生。不過他特別指出，教育是香港高度自治範圍，大家都會關心是否會被內地化，認為香港要將自己的特點發揮得更好。

《綱要》要求三地加強交流，當中包括教育方面的交流。葉建源稱，過去內地與香港交流較少，認為可以同時加強內地與國際間的交流，而非只推動中港交流。他又提到，中港之間的教師工資有差距，加上港人回到內地工作要迎合新制度、居住地點不同、再考專業試，認為新建議難以推動本地教師往內地工作。

教聯會會長黃均瑜就認為，大灣區只是地理名詞，香港仍可以自己決定自己的教育制度。他指，從教育角度而言《綱要》出台有助令兩地的交流更暢順。一方面內地的土地資源較多，同時香港仍擁有大灣區、以致南中國最強的教育體系，兩地可以由此互補不足。

他又表示，過去亦曾經有一間羅湖港人子弟學校成立，認為有需要再建立更多港人子弟學校，更認為應聘用香港的教師授課，「香港課程由香港老師教，家長信心會更大」。