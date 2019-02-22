60歲妻獨力照顧80歲有自殺傾向夫　多名長者淚灑立法會哭訴辛酸

近年常現照顧者壓力爆煲慘劇，立法會今(22日）討論支援政策，多名照顧者於公聽會上大呻照顧者辛酸，更淚灑當場，有60多歲婆婆，指其80歲丈夫曾多度自殺，自己照顧時亦心力交瘁，幸有長者組織及時伸援手，「否則我哋已經上咗西天」；亦有年老長者擔心老伴無依，有病不敢留院治療，「漏夜」返家看顧患有認知障礙配偶。 多個民間團體促請港府增撥資源，推出照顧者為本政策，另設立緊急支援服務及將低收入照顧者津貼恆常化，並放寬申請門檻。

李伯伯稱曾試過發燒求醫，獲要求留院，但顧慮家中老妻，遂斷然拒絕。

立法會福利事務委員會今舉行公聽會，討論護老者及殘疾人士照顧者支援，近70個民間團體及公眾人士出席，今年78歲李伯伯，其76歲太太患腦退化症，需全天侯照顧，分身不暇，李伯伯曾試過發燒求醫，被要求留院，惟他顧慮家中老妻，遂斷然拒絕；他認為局方應增加緊急支援及長者社區保姆服務。

徐婆婆今年71歲，老伴亦患認知障礙，同樣試過擔心丈夫，有病亦不敢留醫，「佢入醫院都仲好啲，有我陪佢，我入就慘喇。」

黃女士直言「如果唔係有人幫手，我哋已經上咗西天。」 80歲夫有自殺傾向 60歲妻亦長期病患 60多歲黃女士則哽咽指，其先生今年80歲，有自殺傾向，曾一晚3次自殺，「又扔嘢、開窗跳樓、跟住又開鐵門爬窗」，她不諱言，以往常召救護車，已產生恐懼，自己亦患長期病，令精神情緒受困，幸早前得長者組織協助，丈夫上月亦成功入住安老院，「如果唔係有人幫手，我哋已經上咗西天。」

李穗紅亦不堪照顧壓力，提到已屆百歲的爸爸，不禁淚灑當場，「最驚就係我死先過佢，咁點辦呢？」 50歲婦要照顧已達70、90歲雙親 以老護老個案多不勝數，以殘護老亦大有人在。腦癇症患者李應儀哭訴，自己今年50多歲，有長期病患，曾多次工作，但飽受歧視，亦要獨力照顧老邁雙親，70多歲的母親患認知障礙，「已經唔識得我」，90歲父親亦中風全癱，只能臥床。 70多歲的李穗紅亦不堪照顧壓力，提到已屆百歲的爸爸，不禁淚灑當場，「最驚就係我死先過佢，咁點辦呢？」

李女士母親6年前中風，自己亦於3年前患乳癌，社工著她放鬆面對，「點放鬆啫？點可以扔低一個有血有肉嘅包袱」，她期望港府可切實推行照顧者政策，投放更多資源，而非亂用公帑，「有時睇到政府行政費嗰啲大洗錢，心好赤。」

照顧照顧者平台 要求正視照顧者存在

照顧照顧者平台代表鍾婉儀，則手持放大鏡道具，要求正視照顧者存在，促請局方設立照顧者為本政策，「照顧者唔應該係附屬品、要有獨立身分」，她又帶領會上的平台成員合唱由流行曲《無間道》改編歌曲，點出照顧者背後辛酸，她又形容，無整全支援下，照顧者前路茫茫，「無理想、無工作、無希望」，盼局方可聆聽民意，做個有血性高官。