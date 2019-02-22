醫管局調整加薪方案　3年以上員工不加　工會：錢落唔到基層同事

早前有消息指，醫管局為解決前線醫護人員士氣低下問題，曾與工會代表見面，提出過調高最基層兩個職級3A及3B入職起薪點的方案。醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲今早在一電台節目上證實有關消息。 吳偉玲稱，會員對局方提出的方案反感，認為方案仍與市場標準有一定距離，且會導致現職員工與新入職者的薪酬「拉到好近」；有會員更希望工會舉行更激烈的工業行動。

醫管局提出薪酬調整方案，惟未獲醫管局支援職系員工協會會員接受。（資料圖片 / 羅君豪攝）

吳偉玲稱日前曾與醫管局開會，會上醫管局提出了薪酬調整方案；她稱在調整方案下，新入職病房助理的起薪點將上調7至9%，而現職3年以下的員工獲加薪2.5%，3年以上同事全不獲加薪。她引述醫管局方面的言論，稱是「希望多一對手（做事）」。

惟吳偉玲表示，會員不太接受方案，認為會導致現職員工與新入職者的薪酬「拉到好近」，年資較長的現職員工對薪金無加幅亦大表不滿，她亦認為方案的薪酬調整仍與市場有一定距離。「同事迴響都幾嚴重，覺得醫管局、特首撥出一筆錢，（想）話畀公眾知員工加咗7%至9%，實際係無呢個情況出現，變咗呃咗公眾、大家咁，其實啲錢落唔到基層我哋呢班同事身上。」

吳偉玲指，不少會員對方案反感，亦希望薪酬按市場調整。會員亦反映希望工會舉行包括罷工等更激烈的工業行動；他們將於本月27日開會商討。